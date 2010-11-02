Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:12
Alfa_Bank Почему не работает ни МАБ ни мобайл
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velvet
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:13
cdj2 написав:
Что уже в МАБе опять ломают?
В Приложение тоже нельзя зайти, хотя со страницы МАБ отсылает туда. И сие чудо длится уже, как минимум, час...
Официальный представитель, когда наладят?
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Annet_
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:19
У меня с 10 утра глючило. Сейчас померло.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:52
cdj2 написав:
Что уже в МАБе опять ломают?
cdj2, добрый день. Уже работаем над устранением.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:53
velvet написав: Alfa_Bank
Почему не работает ни МАБ ни мобайл
velvet, добрый день. Уже работаем над исправлением.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8871
З нами з: 18.02.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 779 раз.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:54
Annet_ написав: cdj2 написав:
Что уже в МАБе опять ломают?
В Приложение тоже нельзя зайти, хотя со страницы МАБ отсылает туда. И сие чудо длится уже, как минимум, час...
Официальный представитель, когда наладят?
Annet_, добрый день. Уже работаем над исправлением. По срокам пока не могу подсказать.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8871
З нами з: 18.02.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 779 раз.
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1
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:59
Alfa_Bank написав: Annet_ написав: cdj2 написав:
Что уже в МАБе опять ломают?
В Приложение тоже нельзя зайти, хотя со страницы МАБ отсылает туда. И сие чудо длится уже, как минимум, час...
Официальный представитель, когда наладят?
Annet_, добрый день. Уже работаем над исправлением. По срокам пока не могу подсказать.
у меня мобайл уже работает
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2771
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 328 раз.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:03
Вже виправили, принаймі зайти і переказ між своїми вдалось
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chipmunk
Повідомлень: 8456
З нами з: 15.04.09
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:49
Alfa_Bank написав:
Вже зовсім скоро виправимо. Потерпіть трішечки.
А можна поцікавитись, наскільки "скоро"? Вийшло чергове оновлення - все як і було.
Вже пів року не можна вивести кешью!
Prestol
Повідомлень: 167
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Додано: Чет 18 чер, 2020 22:17
stryzhko написав: Спробую видалити і заново додати через додаток Gpay.
Виявилося, що в додатку Gpay карта була додана 2 рази: через Альфа-мобайл і сам Gpay, бо на деяких сайтах в Gpay карта була не доступна для вибору. Видалив обидві й додав заново через Gpay. За нову покупку в Rozetka бали тепер нарахували. А тестовий платіж в "Play книги" пройшов знову без токену, якщо судити з відсутності 0,5%. Проблема на стороні Gpay чи банку поки невідомо.
stryzhko
Повідомлень: 1170
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