давно не заглядывал.
а всё как в былые времена
народ наступает на те же грабли
З.Ы.
поймите тут нет случайностей или недоработок - ничего "опять" не ломают - ... это просто обычный бизнес процесс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:22
давно не заглядывал.
а всё как в былые времена
народ наступает на те же грабли
З.Ы.
поймите тут нет случайностей или недоработок - ничего "опять" не ломают - ... это просто обычный бизнес процесс
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:33
Alfa_Bank на портале нашлась давняя новость https://news.finance.ua/ua/news/-/39624 ... -hotlineua
Подскажите, пожалуйста, природу этой hotline checkout. Какой у нее mcc, есть ли кешбек/рассрочка по картам Альфа-банка?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|