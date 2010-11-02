давно не заглядывал.
а всё как в былые времена
народ наступает на те же грабли
З.Ы.
поймите тут нет случайностей или недоработок - ничего "опять" не ломают - ... это просто обычный бизнес процесс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:22
давно не заглядывал.
а всё как в былые времена
народ наступает на те же грабли
З.Ы.
поймите тут нет случайностей или недоработок - ничего "опять" не ломают - ... это просто обычный бизнес процесс
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:33
Alfa_Bank на портале нашлась давняя новость https://news.finance.ua/ua/news/-/39624 ... -hotlineua
Подскажите, пожалуйста, природу этой hotline checkout. Какой у нее mcc, есть ли кешбек/рассрочка по картам Альфа-банка?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:35
Re: Альфа-Банк
Учора й сьогодні робив поповнення рахунку через мобільний додаток Portmone.com із використанням через Gpay — після успішної авторизації в історії оплат додатку Gpay операція з'явилася, як у загальному списку 10-ть останніх трат, як і в списку трат за платіжною карткою.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:14
flawyer, добрый день. На уточнении.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:19
Эко-бонусы - всем не выплатили ?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:04
Re: Альфа-Банк
Не поменялся баланс после пополнения карты с депозита. В выписке пополнение проведено. Это у всех?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:08
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:24
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