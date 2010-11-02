RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8687868886898690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:22

  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Что уже в МАБе опять ломают?

cdj2, добрый день. Уже работаем над устранением.


давно не заглядывал.
а всё как в былые времена
народ наступает на те же грабли
З.Ы.
поймите тут нет случайностей или недоработок - ничего "опять" не ломают - ... это просто обычный бизнес процесс
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3978
З нами з: 21.04.11
Подякував: 572 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:33

Alfa_Bank на портале нашлась давняя новость https://news.finance.ua/ua/news/-/39624 ... -hotlineua

Подскажите, пожалуйста, природу этой hotline checkout. Какой у нее mcc, есть ли кешбек/рассрочка по картам Альфа-банка?
flawyer
 
Повідомлень: 25
З нами з: 05.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:35

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:В додатку Gpay покупка з Розетки теж відображається з відміткою, що провелася через віртуальний номер?
Учора й сьогодні робив поповнення рахунку через мобільний додаток Portmone.com із використанням через Gpay — після успішної авторизації в історії оплат додатку Gpay операція з'явилася, як у загальному списку 10-ть останніх трат, як і в списку трат за платіжною карткою.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 08.03.18
Подякував: 142 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:14

  flawyer написав:Alfa_Bank на портале нашлась давняя новость https://news.finance.ua/ua/news/-/39624 ... -hotlineua

Подскажите, пожалуйста, природу этой hotline checkout. Какой у нее mcc, есть ли кешбек/рассрочка по картам Альфа-банка?

flawyer, добрый день. На уточнении.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:19

Эко-бонусы - всем не выплатили ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4258
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:04

Re: Альфа-Банк

Не поменялся баланс после пополнения карты с депозита. В выписке пополнение проведено. Это у всех?
Kevin
 
Повідомлень: 379
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:08

  Kevin написав:Не поменялся баланс после пополнения карты с депозита. В выписке пополнение проведено. Это у всех?

Kevin, добрый день. Проводка по счету может отображаться на балансе чуть позже (обычно на обновление уходит до 30 мин.).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:24

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Не поменялся баланс после пополнения карты с депозита. В выписке пополнение проведено. Это у всех?

Kevin, добрый день. Проводка по счету может отображаться на балансе чуть позже (обычно на обновление уходит до 30 мин.).


По моему вопросу с "Гроші+" есть информация?
Kevin
 
Повідомлень: 379
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8687868886898690
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4117, 4118, 4119
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41181 4990355
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 08:59
Stringer
Банк Глобус 1 ... 689, 690, 691
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6903 889644
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 20:24
guntherhouse777
РВС Банк 1 ... 42, 43, 44
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:59
432 62743
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 20:04
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86898)
19.06.2020 09:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.