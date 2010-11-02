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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8688868986908691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:26

  _PORT_UA написав:Напомниите пожалуйста Кредитку в банкомате с кешин как лучше пополнить: по номеру карты или по номеру счёта? Чтобы быстрее деньги зачислены были.

_PORT_UA, добрый день. Если карту в банкомат не вставляете, то по номер карты и номеру счета, сроки одинаковые.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:31

  _PORT_UA написав:Напомниите пожалуйста Кредитку в банкомате с кешин как лучше пополнить: по номеру карты или по номеру счёта? Чтобы быстрее деньги зачислены были.

Вам это для чего нуна?
Шобы погасить задолженность, тада по номеру карты(это будет и по счету, офлайн), не впихивая карту в АТМ. Проводка текущим оперднем. А гроши для оплаты будут доступны через 20..60мин
Шобы потратить, тада упихните карту у АТМ (онлайн-пополнение), доступны онлайн, но проводка на сл. опердень. И там возможно платное пополнение, до 5К шоли :(

А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:40

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Эко-бонусы - всем не выплатили ?
Мне нет.
Размер имеет значение.
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