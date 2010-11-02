_PORT_UA, добрый день. Если карту в банкомат не вставляете, то по номер карты и номеру счета, сроки одинаковые.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:26
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:31
Вам это для чего нуна?
Шобы погасить задолженность, тада по номеру карты(это будет и по счету, офлайн), не впихивая карту в АТМ. Проводка текущим оперднем. А гроши для оплаты будут доступны через 20..60мин
Шобы потратить, тада упихните карту у АТМ (онлайн-пополнение), доступны онлайн, но проводка на сл. опердень. И там возможно платное пополнение, до 5К шоли
А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:40
Re: Альфа-Банк
Мне нет.
Размер имеет значение.
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