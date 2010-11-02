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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:26
_PORT_UA написав:
Напомниите пожалуйста Кредитку в банкомате с кешин как лучше пополнить: по номеру карты или по номеру счёта? Чтобы быстрее деньги зачислены были.
_PORT_UA, добрый день. Если карту в банкомат не вставляете, то по номер карты и номеру счета, сроки одинаковые.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:31
_PORT_UA написав:
Напомниите пожалуйста Кредитку в банкомате с кешин как лучше пополнить: по номеру карты или по номеру счёта? Чтобы быстрее деньги зачислены были.
Вам это для чего нуна?
Шобы погасить задолженность, тада по номеру карты(это будет и по счету, офлайн), не впихивая карту в АТМ. Проводка текущим оперднем. А гроши для оплаты будут доступны через 20..60мин
Шобы потратить, тада упихните карту у АТМ (онлайн-пополнение), доступны онлайн, но проводка на сл. опердень. И там возможно платное пополнение, до 5К шоли
А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:40
mustbe написав:Эко-бонусы - всем не выплатили ?
Мне нет.
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:34
Пытаюсь сменить ПИН в моб. приложении. После СМС-подтверждения получаю ошибку с текстом "щось пішло не так".
Ув. оф.пред, помогите, пожалуйста
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Driver
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:04
Driver написав:
Пытаюсь сменить ПИН в моб. приложении. После СМС-подтверждения получаю ошибку с текстом "щось пішло не так".
Ув. оф.пред, помогите, пожалуйста
Driver, добрый день. При установке, проверьте сложность пин-кода. Такая ошибка обычно возникает, когда он сильно простой. Если не получится, напишите мне ИНН, 4 последние цифры карты, данные об устройстве и версию Мобайла.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:15
Alfa_Bank написав:
Driver, добрый день. При установке, проверьте сложность пин-кода. Такая ошибка обычно возникает, когда он сильно простой. [...]
Да, всё получилось. Спасибо!
P.S. На правах предложения: можно будет сделать в приложении информативные тексты ошибок?
P.P.S. Однако, странные у моб.приложения понятия о простом ПИНе о_0
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
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Driver
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:19
Driver написав: Alfa_Bank написав:
Driver, добрый день. При установке, проверьте сложность пин-кода. Такая ошибка обычно возникает, когда он сильно простой. [...]
Да, всё получилось. Спасибо!
P.S. На правах предложения: можно будет сделать в приложении информативные тексты ошибок?
P.P.S. Однако, странные у моб.приложения понятия о простом ПИНе о_0
Хорошо, что получилось. Ваше замечание передам.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:11
Alfa_Bank
Спасибо огромное за помощь
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Hella
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:18
Hella написав:Alfa_Bank
Спасибо огромное за помощь
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Обращайтесь! Всегда рада.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:21
Driver там часто так. Те ошибки, которые веб версия расшифровывает, мобильный просто матерится.
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