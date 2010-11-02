RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8689869086918692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:28

Re: Альфа-Банк

До речі, з цим переходом на нові покети, старі карти автоматом не будуть переводити до кінця їх строку?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8457
З нами з: 15.04.09
Подякував: 485 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:34

  chipmunk написав:До речі, з цим переходом на нові покети, старі карти автоматом не будуть переводити до кінця їх строку?

chipmunk, доброго дня. Ні. Але, якщо буде необхідний перевипуск (з будь-якої причини), буде вже новий ПУ.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8879
З нами з: 18.02.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8689869086918692
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, IDAN, ingtrans, jay2004, Kevin, Клиент_ і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4120, 4121, 4122
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41213 4991694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 15:50
Monk23
Идея Банк 1 ... 1816, 1817, 1818
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18175 2554641
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 12:32
Амвросий
Банк Глобус 1 ... 689, 690, 691
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6903 889798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 20:24
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.