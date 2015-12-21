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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:28
До речі, з цим переходом на нові покети, старі карти автоматом не будуть переводити до кінця їх строку?
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:34
chipmunk написав:
До речі, з цим переходом на нові покети, старі карти автоматом не будуть переводити до кінця їх строку?
chipmunk, доброго дня. Ні. Але, якщо буде необхідний перевипуск (з будь-якої причини), буде вже новий ПУ.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:14
clientage написав:
А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем
Разве уже починили в мобайле переводы по реквизитам между своими счетами?
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