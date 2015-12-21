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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:28
До речі, з цим переходом на нові покети, старі карти автоматом не будуть переводити до кінця їх строку?
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chipmunk
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:34
chipmunk написав:
До речі, з цим переходом на нові покети, старі карти автоматом не будуть переводити до кінця їх строку?
chipmunk, доброго дня. Ні. Але, якщо буде необхідний перевипуск (з будь-якої причини), буде вже новий ПУ.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:14
clientage написав:
А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем
Разве уже починили в мобайле переводы по реквизитам между своими счетами?
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Bosstone
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:31
Bosstone написав: clientage написав:
А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем
Разве уже починили в мобайле переводы по реквизитам между своими счетами?
Вот ток 17го так баловался: перегнал в Мобайле через ИБАН с Пакетной на кредитку, проводка текущим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:34
подтверждение кодом из смс не нужно? значит починили
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Bosstone
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:35
Alfa_Bank
, этааа, карау-уул!!
У меня на двух экках послетали пуши: все пакетные, кредитки с допками, фасткарды поустанавливались на СМС-инфо... Седня снялось 60грн абонки за 4 допки
Аллюсииик, шо такое, на отпускные не хватает смузистам?
Эт небойсь какая очередная обновилка апликухи так старается
Капец, жоnорукие какие
ПС. Я ж заставлю все овердрафты смузистов оплатить. И де мой касненький зонтик за нервы?!
ППС. А Чат шо, сдох? Уже молчат 5..6..7 мин
Лана, пойду пифка попью. С вас еще и на пифо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:51
Bosstone написав: clientage написав: Bosstone написав:
Разве уже починили в мобайле переводы по реквизитам между своими счетами?
Вот ток 17го так баловался: перегнал в Мобайле через ИБАН с Пакетной на кредитку, проводка текущим оперднем
подтверждение кодом из смс не нужно? значит починили
Я не помню, все быро и касиво вышло
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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