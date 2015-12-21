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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8689869086918692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:28

Re: Альфа-Банк

До речі, з цим переходом на нові покети, старі карти автоматом не будуть переводити до кінця їх строку?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:34

  chipmunk написав:До речі, з цим переходом на нові покети, старі карти автоматом не будуть переводити до кінця їх строку?

chipmunk, доброго дня. Ні. Але, якщо буде необхідний перевипуск (з будь-якої причини), буде вже новий ПУ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:14

  clientage написав:
А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем :idea:

Разве уже починили в мобайле переводы по реквизитам между своими счетами?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:31

  Bosstone написав:
  clientage написав:
А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем :idea:

Разве уже починили в мобайле переводы по реквизитам между своими счетами?

Вот ток 17го так баловался: перегнал в Мобайле через ИБАН с Пакетной на кредитку, проводка текущим оперднем :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:34

  clientage написав:
  Bosstone написав:
  clientage написав:
А вааще пополняйте онлайн Пакетную, и переводите в Мобайле по ИБАН на КК - усе мнгновенно, нашару от любой суммы и текущим оперднем :idea:

Разве уже починили в мобайле переводы по реквизитам между своими счетами?

Вот ток 17го так баловался: перегнал в Мобайле через ИБАН с Пакетной на кредитку, проводка текущим оперднем :idea:

подтверждение кодом из смс не нужно? значит починили
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:35

Alfa_Bank, этааа, карау-уул!!
У меня на двух экках послетали пуши: все пакетные, кредитки с допками, фасткарды поустанавливались на СМС-инфо... Седня снялось 60грн абонки за 4 допки :evil:

Аллюсииик, шо такое, на отпускные не хватает смузистам?
Эт небойсь какая очередная обновилка апликухи так старается
Капец, жоnорукие какие :evil: :mrgreen:

ПС. Я ж заставлю все овердрафты смузистов оплатить. И де мой касненький зонтик за нервы?! :mrgreen:

ППС. А Чат шо, сдох? Уже молчат 5..6..7 мин
Лана, пойду пифка попью. С вас еще и на пифо :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:51

  Bosstone написав:
  clientage написав:
  Bosstone написав:Разве уже починили в мобайле переводы по реквизитам между своими счетами?

Вот ток 17го так баловался: перегнал в Мобайле через ИБАН с Пакетной на кредитку, проводка текущим оперднем :idea:

подтверждение кодом из смс не нужно? значит починили

Я не помню, все быро и касиво вышло
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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