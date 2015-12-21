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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8690869186928693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:33

  Driver написав:Пытаюсь сменить ПИН в моб. приложении. После СМС-подтверждения получаю ошибку с текстом "щось пішло не так".

Ув. оф.пред, помогите, пожалуйста :D

А мені здається, що коли спішите, то помилка виникає у всіх, бо в нас з половинкою в обох було так само, з інтервалом близько тижня, з часом само попускало...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:36

  clientage написав:Касается всех, кто юзает несколько эккаунтов на одном Мобайле.

После последней обновилки андрюХи ТЕПЕРЬ при каждом перелогине на др. экк слетают пуши по всем картам

А отот опрос про пуши при входе -- до одного места!

Такішо робить? Я його весь час прошу пізніше запитати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2458
З нами з: 10.12.07
Подякував: 134 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:52

  kreuz написав:
  clientage написав:Касается всех, кто юзает несколько эккаунтов на одном Мобайле.

После последней обновилки андрюХи ТЕПЕРЬ при каждом перелогине на др. экк слетают пуши по всем картам

А отот опрос про пуши при входе -- до одного места!

Такішо робить? Я його весь час прошу пізніше запитати...

Ну будете абонку за смс-инфо платить )
Гляньте статус Альфа-Чек
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:36

Re: Альфа-Банк

А скажіть, ліміт 150к вхідного п2п рідними сервісом можна побороти? Відкрив другий гривневий пакет, і на кожному по дві карти, а більше 150к всерівно не дає прийняти.
Дане обмеження не по окремому пакету, а на ІПН?
А немає в Альфі аналогу Авальовського Платону?
vitkos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:42

  vitkos написав:А скажіть, ліміт 150к вхідного п2п рідними сервісом можна побороти? Відкрив другий гривневий пакет, і на кожному по дві карти, а більше 150к всерівно не дає прийняти.
Дане обмеження не по окремому пакету, а на ІПН?
А немає в Альфі аналогу Авальовського Платону?

150К/30дн эт лимит МПС для карты. А шо у Аваля больше? :wink:
У Альфы лимит на р2р между ИННами клиентов 400К/мес
Пакет может быть тока ОДИН.
Ну разве шо при переходе на новый как-бы 2 получается,
да Воргеймеры особняком идут
Мож лучше СЭПом? А то финмон не любит много р2р :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31744
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