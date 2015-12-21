А мені здається, що коли спішите, то помилка виникає у всіх, бо в нас з половинкою в обох було так само, з інтервалом близько тижня, з часом само попускало...
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:33
А мені здається, що коли спішите, то помилка виникає у всіх, бо в нас з половинкою в обох було так само, з інтервалом близько тижня, з часом само попускало...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:36
Такішо робить? Я його весь час прошу пізніше запитати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:52
Ну будете абонку за смс-инфо платить )
Гляньте статус Альфа-Чек
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:36
Re: Альфа-Банк
А скажіть, ліміт 150к вхідного п2п рідними сервісом можна побороти? Відкрив другий гривневий пакет, і на кожному по дві карти, а більше 150к всерівно не дає прийняти.
Дане обмеження не по окремому пакету, а на ІПН?
А немає в Альфі аналогу Авальовського Платону?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:42
150К/30дн эт лимит МПС для карты. А шо у Аваля больше?
У Альфы лимит на р2р между ИННами клиентов 400К/мес
Пакет может быть тока ОДИН.
Ну разве шо при переходе на новый как-бы 2 получается,
да Воргеймеры особняком идут
Мож лучше СЭПом? А то финмон не любит много р2р
... делайте хоть что-нибудь!
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