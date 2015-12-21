А мені здається, що коли спішите, то помилка виникає у всіх, бо в нас з половинкою в обох було так само, з інтервалом близько тижня, з часом само попускало...
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:33
А мені здається, що коли спішите, то помилка виникає у всіх, бо в нас з половинкою в обох було так само, з інтервалом близько тижня, з часом само попускало...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:36
Такішо робить? Я його весь час прошу пізніше запитати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:52
Ну будете абонку за смс-инфо платить )
Гляньте статус Альфа-Чек
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:36
Re: Альфа-Банк
А скажіть, ліміт 150к вхідного п2п рідними сервісом можна побороти? Відкрив другий гривневий пакет, і на кожному по дві карти, а більше 150к всерівно не дає прийняти.
Дане обмеження не по окремому пакету, а на ІПН?
А немає в Альфі аналогу Авальовського Платону?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:42
150К/30дн эт лимит МПС для карты. А шо у Аваля больше?
У Альфы лимит на р2р между ИННами клиентов 400К/мес
Пакет может быть тока ОДИН.
Ну разве шо при переходе на новый как-бы 2 получается,
да Воргеймеры особняком идут
Мож лучше СЭПом? А то финмон не любит много р2р
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:10
Re: Альфа-Банк
Гривневих пакетів маю два: старий Ультра і новий Вуайт, на кожному по дві карти. Але через Альфа-Мобайл не дає прийняти більше 150к, хоча карток є чотири.
А в Аваля самі ліміти невеликі, а ось через Платон(здається сервіс UPC)ліміти гуд - 20k$ гривневого еквівалента на карту на місяць.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:16
Re: Альфа-Банк
Лимит есть и на вход и на выход
Може то не выпускает больше 150К?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:26
clientage
Ні, вхід по п2п, вихід - по реквізитах. Та і по міжбанку - 500к по ібану.
А прийняти по п2п впираюсь в 150к на ІПН(де це описано?, дивився ДКБО, не знаходив такого обмеження).
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:32
Интерестно а как вы видете, шо именно не впускают, а не выпускают?
Сумма возвращается, не отправляется?
А мож то просто СБ заблокировала уже ваши карты? Бо финмон не дремлет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:44
Вообщем опытным путем выяснили, шо ота писулька при логине про подключение пушей действует НАОБОРОТ -- отключает ВСЕ пуши без пердупреждения, и нужно ПОВТОРНО подключать пуши с подтверждением операции по СМС
Рекомендуется выбрать опцию "Больше не напоминать", тогда останутся прежние установки пушей.
Считаю это диверсией от смузистов и требую наказать показательной поркой интузазиста этого прикола
Я реально из-за этого попал на 60грн = 3 бутылочки Бердичевского Пшеничного
... делайте хоть что-нибудь!
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