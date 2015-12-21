clientage
Ні, все працює,фінмон не причому.Тьфу-тьфу.
В веб-версії банкінгу коли поповнювати карту Альфи картою іншого банку в мене показує, що залишилось макс 36 копійок. Якраз підсумовується в 149999 з початку місяця.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:50
clientage
Ні, все працює,фінмон не причому.Тьфу-тьфу.
В веб-версії банкінгу коли поповнювати карту Альфи картою іншого банку в мене показує, що залишилось макс 36 копійок. Якраз підсумовується в 149999 з початку місяця.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:17
Есть лимит на пополнение с одной карты другого банка в месяц. Операции отклоняются, т.к. вы его исчерпали.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:23
Re: Альфа-Банк
Ну есть лимит МАБа, лимит МПС.. эт нормально.
А вы попробуйте через Платон или Портмоне пополнить карту Альфы? Дорого?
Кредитку пополняете?
... делайте хоть что-нибудь!
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