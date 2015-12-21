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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8691869286938694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:50

clientage
Ні, все працює,фінмон не причому.Тьфу-тьфу.
В веб-версії банкінгу коли поповнювати карту Альфи картою іншого банку в мене показує, що залишилось макс 36 копійок. Якраз підсумовується в 149999 з початку місяця.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:17

  vitkos написав:clientage
Ні, все працює,фінмон не причому.Тьфу-тьфу.
В веб-версії банкінгу коли поповнювати карту Альфи картою іншого банку в мене показує, що залишилось макс 36 копійок. Якраз підсумовується в 149999 з початку місяця.


Есть лимит на пополнение с одной карты другого банка в месяц. Операции отклоняются, т.к. вы его исчерпали.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:23

Re: Альфа-Банк

  vitkos написав:В веб-версії банкінгу

Ну есть лимит МАБа, лимит МПС.. эт нормально.
А вы попробуйте через Платон или Портмоне пополнить карту Альфы? Дорого? :)
Кредитку пополняете?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:40

  clientage написав:Вообщем опытным путем выяснили, шо ота писулька при логине про подключение пушей действует НАОБОРОТ -- отключает ВСЕ пуши без пердупреждения, и нужно ПОВТОРНО подключать пуши с подтверждением операции по СМС :evil:

У меня такого не произошло, хотя я нажимал эту кнопочку. Информирование осталось на PUSH, как и было. Правда, информирование по пакетным картам у меня давно и прочно отключено заявлением в отделении. Не включилось даже после перевыпуска раньше. Проверить, правда, пока случая не представилось, раньше мне всегда приходили СМС, несмотря на включенные пуши.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:42

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:эту кнопочку

А какую кнопочку вы нажимали?
Их там ТРИ:
1. вкл. пуши
2. отложить
3. не напоминать

И слетает, похоже, при логине в др. экк.
Ну т.е. када на телефоне юзается больше одно экка :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8691869286938694
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