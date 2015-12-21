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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8692869386948695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:17

Мобильное приложение

Представителю! Есть предложения добавить в моб. приложение возможность смотреть выписку по карте более чем за 3 месяца, сейчас это возможно только в веб(
Skeptic
 
Повідомлень: 9
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:51

  vitkos написав:Про ліміт з одного донора в 150к знаю. Але я хочу поповнити 4 свої карти Альфи в сумі на 500к, але МАБ після 150к дає відмову(висвічуються сума,на яку макс. можна ще поповнити), хоча використовую нові картки на вихід і вхід без оборотів.

Виглядає на те, що в МАБі є ліміт на операції п2п в 150к.
Що скаже наш офіційний представник?

Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно
Кассандра
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Повідомлень: 1065
З нами з: 04.12.12
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  #<1 ... 8692869386948695
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