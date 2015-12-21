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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 11:17
Представителю! Есть предложения добавить в моб. приложение возможность смотреть выписку по карте более чем за 3 месяца, сейчас это возможно только в веб(
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Skeptic
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:51
vitkos написав:
Про ліміт з одного донора в 150к знаю. Але я хочу поповнити 4 свої карти Альфи в сумі на 500к, але МАБ після 150к дає відмову(висвічуються сума,на яку макс. можна ще поповнити), хоча використовую нові картки на вихід і вхід без оборотів.
Виглядає на те, що в МАБі є ліміт на операції п2п в 150к.
Що скаже наш офіційний представник?
Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно
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Кассандра
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