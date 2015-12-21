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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8692869386948695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:17

Мобильное приложение

Представителю! Есть предложения добавить в моб. приложение возможность смотреть выписку по карте более чем за 3 месяца, сейчас это возможно только в веб(
Skeptic
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:51

  vitkos написав:Про ліміт з одного донора в 150к знаю. Але я хочу поповнити 4 свої карти Альфи в сумі на 500к, але МАБ після 150к дає відмову(висвічуються сума,на яку макс. можна ще поповнити), хоча використовую нові картки на вихід і вхід без оборотів.

Виглядає на те, що в МАБі є ліміт на операції п2п в 150к.
Що скаже наш офіційний представник?

Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:41

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно

Та ні, ліміт виглядає не на пакет, а на ІПН.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:21

  kreuz написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Пока вывод орехов идет на карту оплаты.
Сроков правильного вывода орехов (на указанную карту) пока нет.

Это Алку чуток спасает, типа баш-на-баш.
Но нафика тады ото типаменю выбора карты возврата средств малювать, хай залочат его шобы не обольщать клиента :)

Не треба такого просити, бо наразі існує невідповідність, яку потрібно виправити, а відсутність меню усуне цю невідповідність, тоді нічого й виправляти буде...


Тим більш, що вибір картки для виводу горіхів насправді працює на частині пристроїв - на тих, де у правому верхньому кутку поряд зі хрестиком "закрити вікно" майорить синя полоса. То насправді є край кнопки, що підтверджує вибір. Для того, щоби вивести горіхи на потрібну картку на таких смартфонах, треба мати трошки часу та натхнення: :wink: 1) обрати потрібну картку, 2) методично коротко натискати край тієї синьої кнопки, поки вона не спрацює. Саме край кнопки, не хрестик та не селектор вибору картки!. Вже пару разів вдалося 8)
wildlynx
 
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  #<1 ... 8692869386948695
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