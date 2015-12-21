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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 11:17
Представителю! Есть предложения добавить в моб. приложение возможность смотреть выписку по карте более чем за 3 месяца, сейчас это возможно только в веб(
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Skeptic
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:51
vitkos написав:
Про ліміт з одного донора в 150к знаю. Але я хочу поповнити 4 свої карти Альфи в сумі на 500к, але МАБ після 150к дає відмову(висвічуються сума,на яку макс. можна ще поповнити), хоча використовую нові картки на вихід і вхід без оборотів.
Виглядає на те, що в МАБі є ліміт на операції п2п в 150к.
Що скаже наш офіційний представник?
Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно
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Кассандра
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:41
Кассандра написав:
Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно
Та ні, ліміт виглядає не на пакет, а на ІПН.
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vitkos
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:21
kreuz написав: clientage написав: guntherhouse777 написав:
Пока вывод орехов идет на карту оплаты.
Сроков правильного вывода орехов (на указанную карту) пока нет.
Это Алку чуток спасает, типа баш-на-баш.
Но нафика тады ото типаменю выбора карты возврата средств малювать, хай залочат его шобы не обольщать клиента
Не треба такого просити, бо наразі існує невідповідність, яку потрібно виправити, а відсутність меню усуне цю невідповідність, тоді нічого й виправляти буде...
Тим більш, що вибір картки для виводу горіхів насправді працює на частині пристроїв - на тих, де у правому верхньому кутку поряд зі хрестиком "закрити вікно" майорить синя полоса. То насправді є край кнопки, що підтверджує вибір. Для того, щоби вивести горіхи на потрібну картку на таких смартфонах, треба мати трошки часу та натхнення:
1) обрати потрібну картку, 2) методично коротко натискати край тієї синьої кнопки, поки вона не спрацює. Саме край кнопки, не хрестик та не селектор вибору картки!. Вже пару разів вдалося
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wildlynx
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:20
kreuz написав: 2XL написав:
mustbe написав:Эко-бонусы - всем не выплатили ?
Мне нет.
Мені також не виплатили...
А мені і не виплатили і не мож ні в який спосіб отримати щось за ті, що були нараховані за попередній період, і щезли ті що були на сімейній до оформлення еко-максимуму.
Ось така кобрендова програма-акція. Три місяці і 0 результат з усіх звертань.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:08
Подскажите, какую сумму можно перевести по р2р на Пакетную в день и за один раз? А то на валютной ветке уже споры начались из-за этого)
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Striker
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