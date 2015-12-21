RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8692869386948695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:17

Мобильное приложение

Представителю! Есть предложения добавить в моб. приложение возможность смотреть выписку по карте более чем за 3 месяца, сейчас это возможно только в веб(
Skeptic
 
Повідомлень: 9
З нами з: 28.10.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:51

  vitkos написав:Про ліміт з одного донора в 150к знаю. Але я хочу поповнити 4 свої карти Альфи в сумі на 500к, але МАБ після 150к дає відмову(висвічуються сума,на яку макс. можна ще поповнити), хоча використовую нові картки на вихід і вхід без оборотів.

Виглядає на те, що в МАБі є ліміт на операції п2п в 150к.
Що скаже наш офіційний представник?

Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:41

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно

Та ні, ліміт виглядає не на пакет, а на ІПН.
vitkos
 
Повідомлень: 27
З нами з: 20.04.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:21

  kreuz написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Пока вывод орехов идет на карту оплаты.
Сроков правильного вывода орехов (на указанную карту) пока нет.

Это Алку чуток спасает, типа баш-на-баш.
Но нафика тады ото типаменю выбора карты возврата средств малювать, хай залочат его шобы не обольщать клиента :)

Не треба такого просити, бо наразі існує невідповідність, яку потрібно виправити, а відсутність меню усуне цю невідповідність, тоді нічого й виправляти буде...


Тим більш, що вибір картки для виводу горіхів насправді працює на частині пристроїв - на тих, де у правому верхньому кутку поряд зі хрестиком "закрити вікно" майорить синя полоса. То насправді є край кнопки, що підтверджує вибір. Для того, щоби вивести горіхи на потрібну картку на таких смартфонах, треба мати трошки часу та натхнення: :wink: 1) обрати потрібну картку, 2) методично коротко натискати край тієї синьої кнопки, поки вона не спрацює. Саме край кнопки, не хрестик та не селектор вибору картки!. Вже пару разів вдалося 8)
wildlynx
 
Повідомлень: 71
З нами з: 14.04.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:20

  kreuz написав:
  2XL написав:
mustbe написав:Эко-бонусы - всем не выплатили ?
Мне нет.

Мені також не виплатили...


А мені і не виплатили і не мож ні в який спосіб отримати щось за ті, що були нараховані за попередній період, і щезли ті що були на сімейній до оформлення еко-максимуму.
Ось така кобрендова програма-акція. Три місяці і 0 результат з усіх звертань.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3471
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:08

Подскажите, какую сумму можно перевести по р2р на Пакетную в день и за один раз? А то на валютной ветке уже споры начались из-за этого)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8692869386948695
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, SILVER_UA, vpchelko і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 195, 196, 197
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1965 31854
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 16:57
SILVER_UA
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4121, 4122, 4123
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41225 4993711
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 15:07
omb
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 39, 40, 41
Модератор » Пон 21 гру, 2015 19:09
401 81021
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 00:29
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86946)
20.06.2020 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.