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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 11:17
Мобильное приложение
Представителю! Есть предложения добавить в моб. приложение возможность смотреть выписку по карте более чем за 3 месяца, сейчас это возможно только в веб(
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:51
Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно
Додано: Суб 20 чер, 2020 13:41
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:21
Тим більш, що вибір картки для виводу горіхів насправді працює на частині пристроїв - на тих, де у правому верхньому кутку поряд зі хрестиком "закрити вікно" майорить синя полоса. То насправді є край кнопки, що підтверджує вибір. Для того, щоби вивести горіхи на потрібну картку на таких смартфонах, треба мати трошки часу та натхнення: 1) обрати потрібну картку, 2) методично коротко натискати край тієї синьої кнопки, поки вона не спрацює. Саме край кнопки, не хрестик та не селектор вибору картки!. Вже пару разів вдалося
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:20
А мені і не виплатили і не мож ні в який спосіб отримати щось за ті, що були нараховані за попередній період, і щезли ті що були на сімейній до оформлення еко-максимуму.
Ось така кобрендова програма-акція. Три місяці і 0 результат з усіх звертань.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 20 чер, 2020 17:08
Подскажите, какую сумму можно перевести по р2р на Пакетную в день и за один раз? А то на валютной ветке уже споры начались из-за этого)
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:34
49999 на 1 операцию
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:39
Alfa_Bank, эт нормальный ответ Чата настоящего банка, с курутым Диджитал-подразделением, которое пьет смузи не останавливаясь?
ПС. Оно молча переключает на СМС-инфо ВСЕ мои 15 карт, молча снимает потом абонку, а с меня требует вводить СМС-пароли при обратном переключение с 2х-кратным подверждением. Причем это может происходить несколько раз в день!
Куда СБ то смотрит?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 20 чер, 2020 17:40
Striker
В день, що буде і за місяць - 149999; за один раз - Альфа потягне 50000, при умові, що донор цю суму віддасть. Якщо ні - то підлаштовуватись під макс.суму п2п донора(14999, 25000, Глобус віддавав 50000).
Додано: Суб 20 чер, 2020 17:44
А с финмоном что? Тама он человек говорит, что кого-то накрыли за два р2р по 50к и закрыли счета.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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