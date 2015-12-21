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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8693869486958696>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:17

Мобильное приложение

Представителю! Есть предложения добавить в моб. приложение возможность смотреть выписку по карте более чем за 3 месяца, сейчас это возможно только в веб(
Skeptic
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:51

  vitkos написав:Про ліміт з одного донора в 150к знаю. Але я хочу поповнити 4 свої карти Альфи в сумі на 500к, але МАБ після 150к дає відмову(висвічуються сума,на яку макс. можна ще поповнити), хоча використовую нові картки на вихід і вхід без оборотів.

Виглядає на те, що в МАБі є ліміт на операції п2п в 150к.
Що скаже наш офіційний представник?

Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:41

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:Недавно проверяла - лимит маба на пакетную карту 149999,00, а не 150к
Мелочь, а неприятно

Та ні, ліміт виглядає не на пакет, а на ІПН.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:21

  kreuz написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Пока вывод орехов идет на карту оплаты.
Сроков правильного вывода орехов (на указанную карту) пока нет.

Это Алку чуток спасает, типа баш-на-баш.
Но нафика тады ото типаменю выбора карты возврата средств малювать, хай залочат его шобы не обольщать клиента :)

Не треба такого просити, бо наразі існує невідповідність, яку потрібно виправити, а відсутність меню усуне цю невідповідність, тоді нічого й виправляти буде...


Тим більш, що вибір картки для виводу горіхів насправді працює на частині пристроїв - на тих, де у правому верхньому кутку поряд зі хрестиком "закрити вікно" майорить синя полоса. То насправді є край кнопки, що підтверджує вибір. Для того, щоби вивести горіхи на потрібну картку на таких смартфонах, треба мати трошки часу та натхнення: :wink: 1) обрати потрібну картку, 2) методично коротко натискати край тієї синьої кнопки, поки вона не спрацює. Саме край кнопки, не хрестик та не селектор вибору картки!. Вже пару разів вдалося 8)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:20

  kreuz написав:
  2XL написав:
mustbe написав:Эко-бонусы - всем не выплатили ?
Мне нет.

Мені також не виплатили...


А мені і не виплатили і не мож ні в який спосіб отримати щось за ті, що були нараховані за попередній період, і щезли ті що були на сімейній до оформлення еко-максимуму.
Ось така кобрендова програма-акція. Три місяці і 0 результат з усіх звертань.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:08

Подскажите, какую сумму можно перевести по р2р на Пакетную в день и за один раз? А то на валютной ветке уже споры начались из-за этого)
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:34

  Striker написав:Подскажите, какую сумму можно перевести по р2р на Пакетную в день и за один раз? А то на валютной ветке уже споры начались из-за этого)


49999 на 1 операцию
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:39

Alfa_Bank, эт нормальный ответ Чата настоящего банка, с курутым Диджитал-подразделением, которое пьет смузи не останавливаясь?

Ольга (Приватні особи)
20 черв. 2020 р., 15:02 GMT+3

Спасибо за обращение. Действительно при обновлении приложения есть такая возможность, что пуш-уведомления переключаются опять на смс, наши специалисты об этом знают, все что они рекомендуют - переподключить опять на пуш-уведомления.


ПС. Оно молча переключает на СМС-инфо ВСЕ мои 15 карт, молча снимает потом абонку, а с меня требует вводить СМС-пароли при обратном переключение с 2х-кратным подверждением. Причем это может происходить несколько раз в день! :evil:
Куда СБ то смотрит? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:40

Striker
В день, що буде і за місяць - 149999; за один раз - Альфа потягне 50000, при умові, що донор цю суму віддасть. Якщо ні - то підлаштовуватись під макс.суму п2п донора(14999, 25000, Глобус віддавав 50000).
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:44

А с финмоном что? Тама он человек говорит, что кого-то накрыли за два р2р по 50к и закрыли счета. :shock:
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Striker
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