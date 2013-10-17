clientage написав:Alfa_Bank, эт нормальный ответ Чата настоящего банка, с курутым Диджитал-подразделением, которое пьет смузи не останавливаясь?
Ольга (Приватні особи) 20 черв. 2020 р., 15:02 GMT+3
Спасибо за обращение. Действительно при обновлении приложения есть такая возможность, что пуш-уведомления переключаются опять на смс, наши специалисты об этом знают, все что они рекомендуют - переподключить опять на пуш-уведомления.
ПС. Оно молча переключает на СМС-инфо ВСЕ мои 15 карт, молча снимает потом абонку, а с меня требует вводить СМС-пароли при обратном переключение с 2х-кратным подверждением. Причем это может происходить несколько раз в день! Куда СБ то смотрит?
у меня в настройках пуш, но призходят смс или в вайбер ... гнлавное что платы не берет остальное пох
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