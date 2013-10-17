RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8693869486958696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:44

Re: Альфа-Банк

Обнаружил, что Альфа-Банк все-таки начислил мне мои бонусы ретроактивно! Это ли не чудо? :mrgreen:

Alfa_Bank а вы говорили, не начислят :wink:

Работа с клиентами - пять с плюсом, однозначно.

Зображення
Seva
 
Повідомлень: 298
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:53

  clientage написав:Alfa_Bank, эт нормальный ответ Чата настоящего банка, с курутым Диджитал-подразделением, которое пьет смузи не останавливаясь?

Ольга (Приватні особи)
20 черв. 2020 р., 15:02 GMT+3

Спасибо за обращение. Действительно при обновлении приложения есть такая возможность, что пуш-уведомления переключаются опять на смс, наши специалисты об этом знают, все что они рекомендуют - переподключить опять на пуш-уведомления.


ПС. Оно молча переключает на СМС-инфо ВСЕ мои 15 карт, молча снимает потом абонку, а с меня требует вводить СМС-пароли при обратном переключение с 2х-кратным подверждением. Причем это может происходить несколько раз в день! :evil:
Куда СБ то смотрит? :mrgreen:


у меня в настройках пуш, но призходят смс или в вайбер ... гнлавное что платы не берет остальное пох
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37377
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5942 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:05

У меня само смс установилось, а 2х экках! Главное не нажимать "Установить пуши" при входе в новой версии )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31754
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3705 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:06

  Striker написав:А с финмоном что? Тама он человек говорит, что кого-то накрыли за два р2р по 50к и закрыли счета. :shock:

Здесь валютную ветку не читают. Пускай здесь спрашивает.
Bosstone
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 21.04.10
Подякував: 604 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 22:50

МБ не работает.

нет надежности в банке. Прийдеться Ощадом пользоваться или Газом, коммерческим банок никак нельзя нормально.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3165
З нами з: 22.12.16
Подякував: 225 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 23:09

Re: Альфа-Банк

proftpd66 написав:МБ не работает.

нет надежности в банке. Прийдеться Ощадом пользоваться или Газом, коммерческим банок никак нельзя нормально.
Предупреждали ж
https://alfabank.ua/about/press/tehnich ... rvnya-2195
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27387
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 6527 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 00:01

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:МБ не работает.


МБ (Межбанк) і немає работати по вихідних
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8763
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8693869486958696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Slx і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6961 1595662
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 22:23
balance
ОКСІ БАНК 1 ... 54, 55, 56
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
553 82188
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 21:54
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4121, 4122, 4123
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41226 4994249
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 18:03
diplomnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19368)
21.06.2020 01:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.