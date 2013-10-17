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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8693869486958696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:44

Re: Альфа-Банк

Обнаружил, что Альфа-Банк все-таки начислил мне мои бонусы ретроактивно! Это ли не чудо? :mrgreen:

Alfa_Bank а вы говорили, не начислят :wink:

Работа с клиентами - пять с плюсом, однозначно.

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Seva
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:53

  clientage написав:Alfa_Bank, эт нормальный ответ Чата настоящего банка, с курутым Диджитал-подразделением, которое пьет смузи не останавливаясь?

Ольга (Приватні особи)
20 черв. 2020 р., 15:02 GMT+3

Спасибо за обращение. Действительно при обновлении приложения есть такая возможность, что пуш-уведомления переключаются опять на смс, наши специалисты об этом знают, все что они рекомендуют - переподключить опять на пуш-уведомления.


ПС. Оно молча переключает на СМС-инфо ВСЕ мои 15 карт, молча снимает потом абонку, а с меня требует вводить СМС-пароли при обратном переключение с 2х-кратным подверждением. Причем это может происходить несколько раз в день! :evil:
Куда СБ то смотрит? :mrgreen:


у меня в настройках пуш, но призходят смс или в вайбер ... гнлавное что платы не берет остальное пох
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:05

У меня само смс установилось, а 2х экках! Главное не нажимать "Установить пуши" при входе в новой версии )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:06

  Striker написав:А с финмоном что? Тама он человек говорит, что кого-то накрыли за два р2р по 50к и закрыли счета. :shock:

Здесь валютную ветку не читают. Пускай здесь спрашивает.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 22:50

МБ не работает.

нет надежности в банке. Прийдеться Ощадом пользоваться или Газом, коммерческим банок никак нельзя нормально.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 23:09

Re: Альфа-Банк

proftpd66 написав:МБ не работает.

нет надежности в банке. Прийдеться Ощадом пользоваться или Газом, коммерческим банок никак нельзя нормально.
Предупреждали ж
https://alfabank.ua/about/press/tehnich ... rvnya-2195
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 00:01

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:МБ не работает.


МБ (Межбанк) і немає работати по вихідних
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 09:28

Re: Альфа-Банк

clientage написав:У меня само смс установилось, а 2х экках! Главное не нажимать "Установить пуши" при входе в новой версии )
Версия старая, при входе ничего не спрашивает, но вместо пушей смс по пакетный картам. (
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 09:50

  clientage написав:
  kreuz написав:
  clientage написав:Касается всех, кто юзает несколько эккаунтов на одном Мобайле.

После последней обновилки андрюХи ТЕПЕРЬ при каждом перелогине на др. экк слетают пуши по всем картам

А отот опрос про пуши при входе -- до одного места!

Такішо робить? Я його весь час прошу пізніше запитати...

Ну будете абонку за смс-инфо платить )
Гляньте статус Альфа-Чек

Глянув, усюди ПУШі в нас обох. Мобайл оновлений, то може Вам іншу причину пошукати?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:06

  clientage написав:
  kreuz написав:
  clientage написав:Касается всех, кто юзает несколько эккаунтов на одном Мобайле.

После последней обновилки андрюХи ТЕПЕРЬ при каждом перелогине на др. экк слетают пуши по всем картам

А отот опрос про пуши при входе -- до одного места!

Такішо робить? Я його весь час прошу пізніше запитати...

Вообщем опытным путем выяснили, шо ота писулька при логине про подключение пушей действует НАОБОРОТ -- отключает ВСЕ пуши без пердупреждения, и нужно ПОВТОРНО подключать пуши с подтверждением операции по СМС :evil:
Рекомендуется выбрать опцию "Больше не напоминать", тогда останутся прежние установки пушей.
Считаю это диверсией от смузистов и требую наказать показательной поркой интузазиста этого прикола :evil: :evil:
Я реально из-за этого попал на 60грн = 3 бутылочки Бердичевского Пшеничного :mrgreen:

Попрацювали бета-тестером ))

Нагадаю, що я обираю нагадати пізніше увесь час, допоки не стане ясно, як саме воно працює. Наразі ПУШі без змін.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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