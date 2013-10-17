clientage написав:Alfa_Bank, эт нормальный ответ Чата настоящего банка, с курутым Диджитал-подразделением, которое пьет смузи не останавливаясь?
Ольга (Приватні особи) 20 черв. 2020 р., 15:02 GMT+3
Спасибо за обращение. Действительно при обновлении приложения есть такая возможность, что пуш-уведомления переключаются опять на смс, наши специалисты об этом знают, все что они рекомендуют - переподключить опять на пуш-уведомления.
ПС. Оно молча переключает на СМС-инфо ВСЕ мои 15 карт, молча снимает потом абонку, а с меня требует вводить СМС-пароли при обратном переключение с 2х-кратным подверждением. Причем это может происходить несколько раз в день! Куда СБ то смотрит?
у меня в настройках пуш, но призходят смс или в вайбер ... гнлавное что платы не берет остальное пох
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clientage написав:Касается всех, кто юзает несколько эккаунтов на одном Мобайле.
После последней обновилки андрюХи ТЕПЕРЬ при каждом перелогине на др. экк слетают пуши по всем картам
А отот опрос про пуши при входе -- до одного места!
Такішо робить? Я його весь час прошу пізніше запитати...
Ну будете абонку за смс-инфо платить ) Гляньте статус Альфа-Чек
Глянув, усюди ПУШі в нас обох. Мобайл оновлений, то може Вам іншу причину пошукати?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
clientage написав:Касается всех, кто юзает несколько эккаунтов на одном Мобайле.
После последней обновилки андрюХи ТЕПЕРЬ при каждом перелогине на др. экк слетают пуши по всем картам
А отот опрос про пуши при входе -- до одного места!
Такішо робить? Я його весь час прошу пізніше запитати...
Вообщем опытным путем выяснили, шо ота писулька при логине про подключение пушей действует НАОБОРОТ -- отключает ВСЕ пуши без пердупреждения, и нужно ПОВТОРНО подключать пуши с подтверждением операции по СМС Рекомендуется выбрать опцию "Больше не напоминать", тогда останутся прежние установки пушей. Считаю это диверсией от смузистов и требую наказать показательной поркой интузазиста этого прикола Я реально из-за этого попал на 60грн = 3 бутылочки Бердичевского Пшеничного
Попрацювали бета-тестером ))
Нагадаю, що я обираю нагадати пізніше увесь час, допоки не стане ясно, як саме воно працює. Наразі ПУШі без змін.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):