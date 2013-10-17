kreuz написав:
Нагадаю, що я обираю нагадати пізніше увесь час, допоки не стане ясно, як саме воно працює. Наразі ПУШі без змін.
Правильно делали
А я чот повелся типа на "повторное окончательное включение пушей везде и вся" и пролетел.
Лучше даже выбрать 31 пункт -- "никада не напоминать"
Это реальный развод от Алки
Aps написав:
clientage написав:У меня само смс установилось, а 2х экках! Главное не нажимать "Установить пуши" при входе в новой версии )
Версия старая, при входе ничего не спрашивает, но вместо пушей смс по пакетный картам. (
Срочно ставьте руцями пуши. Алка снимет абонку в ближайшую РД -- по пакетным в последн. дн. мес, по КК - в их РД
... делайте хоть что-нибудь!