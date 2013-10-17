RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8694869586968697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:43

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Нагадаю, що я обираю нагадати пізніше увесь час, допоки не стане ясно, як саме воно працює. Наразі ПУШі без змін.

Правильно делали
А я чот повелся типа на "повторное окончательное включение пушей везде и вся" и пролетел.
Лучше даже выбрать 31 пункт -- "никада не напоминать"
Это реальный развод от Алки :evil:

  Aps написав:
clientage написав:У меня само смс установилось, а 2х экках! Главное не нажимать "Установить пуши" при входе в новой версии )
Версия старая, при входе ничего не спрашивает, но вместо пушей смс по пакетный картам. (

Срочно ставьте руцями пуши. Алка снимет абонку в ближайшую РД -- по пакетным в последн. дн. мес, по КК - в их РД :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31755
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3705 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:22

Re: Альфа-Банк

У всех наблюдается задержка при пополнении карты с депозита? Денег на карте до сих пор нет. Пополнение было в 10:20.
Kevin
 
Повідомлень: 380
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8694869586968697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Flamingo, jump, rollo, wolt450 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4122, 4123, 4124
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41231 4994719
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 12:06
Flamingo
ОКСІ БАНК 1 ... 54, 55, 56
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
556 82474
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 11:41
rollo
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6961 1595812
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 22:23
balance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.