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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:43
kreuz написав:
Нагадаю, що я обираю нагадати пізніше увесь час, допоки не стане ясно, як саме воно працює. Наразі ПУШі без змін.
Правильно делали
А я чот повелся типа на "повторное окончательное включение пушей везде и вся" и пролетел.
Лучше даже выбрать 31 пункт -- "никада не напоминать"
Это реальный развод от Алки
Aps написав:
clientage написав:У меня само смс установилось, а 2х экках! Главное не нажимать "Установить пуши" при входе в новой версии )
Версия старая, при входе ничего не спрашивает, но вместо пушей смс по пакетный картам. (
Срочно ставьте руцями пуши. Алка снимет абонку в ближайшую РД -- по пакетным в последн. дн. мес, по КК - в их РД
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:22
У всех наблюдается задержка при пополнении карты с депозита? Денег на карте до сих пор нет. Пополнение было в 10:20.
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Kevin
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:05
clientage написав:
Срочно ставьте руцями пуши. Алка снимет абонку в ближайшую РД -- по пакетным в последн. дн. мес, по КК - в их РД
Да поставил сразу.
Вот токо может имело смысл за 8 грн приобрести у них фирменный зонтик? )
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Aps
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:14
Ваащето там уже давно 15, а скоро и по 25 будет. Да и карт, например, у меня 15
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:25
clientage написав:Ваащето там уже давно 15, а скоро и по 25 будет. Да и карт, например, у меня 15
Если зонтик хороший то и 25 не жалко).
Вот надо ли их 15 штук стоит подумать. )
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41
clientage
а в вашем случае не замахнутся ли Вам на самого, не побоюсь этого слова... красный диванчик
50 грн./100 грн.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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