Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 10:43
kreuz написав:
Нагадаю, що я обираю нагадати пізніше увесь час, допоки не стане ясно, як саме воно працює. Наразі ПУШі без змін.
Правильно делали
А я чот повелся типа на "повторное окончательное включение пушей везде и вся" и пролетел.
Лучше даже выбрать 31 пункт -- "никада не напоминать"
Это реальный развод от Алки
Aps написав: clientage написав:У меня само смс установилось, а 2х экках! Главное не нажимать "Установить пуши" при входе в новой версии )
Версия старая, при входе ничего не спрашивает, но вместо пушей смс по пакетный картам. (
Срочно ставьте руцями пуши. Алка снимет абонку в ближайшую РД -- по пакетным в последн. дн. мес, по КК - в их РД
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:22
У всех наблюдается задержка при пополнении карты с депозита? Денег на карте до сих пор нет. Пополнение было в 10:20.
Kevin
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:05
clientage написав:
Срочно ставьте руцями пуши. Алка снимет абонку в ближайшую РД -- по пакетным в последн. дн. мес, по КК - в их РД
Да поставил сразу.
Вот токо может имело смысл за 8 грн приобрести у них фирменный зонтик? )
Aps
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:14
Ваащето там уже давно 15, а скоро и по 25 будет. Да и карт, например, у меня 15
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:25
clientage написав:Ваащето там уже давно 15, а скоро и по 25 будет. Да и карт, например, у меня 15
Если зонтик хороший то и 25 не жалко).
Вот надо ли их 15 штук стоит подумать. )
Aps
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41
clientage
а в вашем случае не замахнутся ли Вам на самого, не побоюсь этого слова... красный диванчик
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:23
у меня концепция поменялась. Теперь все в стандартных бежево-салатовых тонах... Ну може у обчий калидол, к лифтам -- там стены жутко-синие
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:45
Вот те 8/10/12 платежей для бесплатности - считаются по каждому счёту или в целом по ИНН ?
Если есть два ПлатинумБлек (на разных счетах) - надо сделать 12 платежей с каждого или с любого ?
mustbe
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:51
mustbe считаются по одному пакету. Если у вас все карты в одном пакете - то все будет по одному ИНН. А если вдруг как сейчас у некоторых одна карта в старой Ультре а другая в новом Уайте - то хотя это и один ИНН - для каждого отдельного пакета надо делать свои отдельные "покупки морковки". Ваши ПлатинумБлеки открывались в рамках одного пакета или как?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:05
Да, думаю - в одном пакете, старый добрый ПлатинумБлек.
Но счета (ибаны) - разные. Думаю - им 12 морковок на двоих вполне хватит )
mustbe
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