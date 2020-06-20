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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8695869686978698>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:43

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Нагадаю, що я обираю нагадати пізніше увесь час, допоки не стане ясно, як саме воно працює. Наразі ПУШі без змін.

Правильно делали
А я чот повелся типа на "повторное окончательное включение пушей везде и вся" и пролетел.
Лучше даже выбрать 31 пункт -- "никада не напоминать"
Это реальный развод от Алки :evil:

  Aps написав:
clientage написав:У меня само смс установилось, а 2х экках! Главное не нажимать "Установить пуши" при входе в новой версии )
Версия старая, при входе ничего не спрашивает, но вместо пушей смс по пакетный картам. (

Срочно ставьте руцями пуши. Алка снимет абонку в ближайшую РД -- по пакетным в последн. дн. мес, по КК - в их РД :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:22

Re: Альфа-Банк

У всех наблюдается задержка при пополнении карты с депозита? Денег на карте до сих пор нет. Пополнение было в 10:20.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:05

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Срочно ставьте руцями пуши. Алка снимет абонку в ближайшую РД -- по пакетным в последн. дн. мес, по КК - в их РД :evil:


Да поставил сразу.
Вот токо может имело смысл за 8 грн приобрести у них фирменный зонтик? )
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:14

Ваащето там уже давно 15, а скоро и по 25 будет. Да и карт, например, у меня 15
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:25

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Ваащето там уже давно 15, а скоро и по 25 будет. Да и карт, например, у меня 15
Если зонтик хороший то и 25 не жалко).
Вот надо ли их 15 штук стоит подумать. )
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41

clientage а в вашем случае не замахнутся ли Вам на самого, не побоюсь этого слова... красный диванчик :twisted: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:23

  Flamingo написав:clientage а в вашем случае не замахнутся ли Вам на самого, не побоюсь этого слова... красный диванчик :twisted: :mrgreen:

у меня концепция поменялась. Теперь все в стандартных бежево-салатовых тонах... Ну може у обчий калидол, к лифтам -- там стены жутко-синие :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:45

Вот те 8/10/12 платежей для бесплатности - считаются по каждому счёту или в целом по ИНН ?
Если есть два ПлатинумБлек (на разных счетах) - надо сделать 12 платежей с каждого или с любого ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:51

mustbe считаются по одному пакету. Если у вас все карты в одном пакете - то все будет по одному ИНН. А если вдруг как сейчас у некоторых одна карта в старой Ультре а другая в новом Уайте - то хотя это и один ИНН - для каждого отдельного пакета надо делать свои отдельные "покупки морковки".
Ваши ПлатинумБлеки открывались в рамках одного пакета или как?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:05

Да, думаю - в одном пакете, старый добрый ПлатинумБлек.
Но счета (ибаны) - разные.
Думаю - им 12 морковок на двоих вполне хватит )
mustbe
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