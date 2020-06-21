Внезапно, без запроса или изменений в профиле, на почту пришло такое: Это корректный адрес? И с чего бы это несколько лет действующий профиль решили подтвердить? ЗЫ полчаса назад была безуспешно попытка пообщаться в чате.
Skiw написав:Внезапно, без запроса или изменений в профиле, на почту пришло такое: Это корректный адрес? И с чего бы это несколько лет действующий профиль решили подтвердить? ЗЫ полчаса назад была безуспешно попытка пообщаться в чате.
Агаа, эт новый zendesk так работает. Потом пришлют хистори вашего запроса и спросят, все ли вам понравилось
Skiw написав:Внезапно, без запроса или изменений в профиле, на почту пришло такое: Это корректный адрес? И с чего бы это несколько лет действующий профиль решили подтвердить? ЗЫ полчаса назад была безуспешно попытка пообщаться в чате.
Агаа, эт новый zendesk так работает. Потом пришлют хистори вашего запроса и спросят, все ли вам понравилось
mustbe написав:Да, думаю - в одном пакете, старый добрый ПлатинумБлек. Но счета (ибаны) - разные. Думаю - им 12 морковок на двоих вполне хватит )
Зайдіть у тарифи кожної з карток, гляньте там кількість покупок. Якщо пакет один, то й кількість має бути однакова, загальна за всіма картами пакета...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):