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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8695869686978698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:08

mustbe Да Алла давала открывать в одном пакете две гривневые карты с разными счетами. Так что "12 морковок" хватит по любэ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:59

  Faceless написав:
proftpd66 написав:МБ не работает.

нет надежности в банке. Прийдеться Ощадом пользоваться или Газом, коммерческим банок никак нельзя нормально.
Предупреждали ж
https://alfabank.ua/about/press/tehnich ... rvnya-2195


работы прошли, а задвоенная сумма на карте и она же на сейфе так и висит ((
еще и переводить с сейфа на карту дает (
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:53

Re: Альфа-Банк

Отрицательный баланс по дебетной Ультре... Средств меньше чем должно быть. Это после плановых работ. Альфа, когда почините?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:53

Подтверждение email

Внезапно, без запроса или изменений в профиле, на почту пришло такое:
Зображення
Это корректный адрес?
И с чего бы это несколько лет действующий профиль решили подтвердить?
ЗЫ полчаса назад была безуспешно попытка пообщаться в чате.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:58

  Skiw написав:Внезапно, без запроса или изменений в профиле, на почту пришло такое:
Зображення
Это корректный адрес?
И с чего бы это несколько лет действующий профиль решили подтвердить?
ЗЫ полчаса назад была безуспешно попытка пообщаться в чате.

Агаа, эт новый zendesk так работает. Потом пришлют хистори вашего запроса и спросят, все ли вам понравилось
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:01

  clientage написав:
  Skiw написав:Внезапно, без запроса или изменений в профиле, на почту пришло такое:
Зображення
Это корректный адрес?
И с чего бы это несколько лет действующий профиль решили подтвердить?
ЗЫ полчаса назад была безуспешно попытка пообщаться в чате.

Агаа, эт новый zendesk так работает. Потом пришлют хистори вашего запроса и спросят, все ли вам понравилось

Ясн, спс.
Ну в чате только мои посты, они молчат.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:04

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Чото совсем все плохо :(
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:29

  mustbe написав:Да, думаю - в одном пакете, старый добрый ПлатинумБлек.
Но счета (ибаны) - разные.
Думаю - им 12 морковок на двоих вполне хватит )

Зайдіть у тарифи кожної з карток, гляньте там кількість покупок. Якщо пакет один, то й кількість має бути однакова, загальна за всіма картами пакета...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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