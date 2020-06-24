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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8707870887098710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:44

  clientage написав:И есть требования от МПС к месту установки терминалов, там даж оговорено кол-во видеокамер

Да что вы говорите? Стоит около сотни терминалов двух банков и никто ничего такого даже не упоминал...
Vorlon
 
Повідомлень: 8445
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:13

  Alfa_Bank написав:В наших банкоматах пин запрашивается.

если снимать токеном, то вроде как нет :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:32

  Seva написав:
  Alfa_Bank написав:В наших банкоматах пин запрашивается.

если снимать токеном, то вроде как нет :mrgreen:

Seva, добрый день. ПИН должен запрашиваться.
======Как выполнить операцию?======
1) поднести карту/smartphone или smartwatch к NFС reader на АТМ.
2) активируется стандартное меню АТМ сценария.
3) АТМ запросит ПИН.
4) далее - стандартный сценарий для наших карт.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8911
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 8707870887098710
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