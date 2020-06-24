Да что вы говорите? Стоит около сотни терминалов двух банков и никто ничего такого даже не упоминал...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:44
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:13
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:32
Seva, добрый день. ПИН должен запрашиваться.
======Как выполнить операцию?======
1) поднести карту/smartphone или smartwatch к NFС reader на АТМ.
2) активируется стандартное меню АТМ сценария.
3) АТМ запросит ПИН.
4) далее - стандартный сценарий для наших карт.
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