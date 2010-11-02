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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 19:47
я вот как раз влез в оспаривание операции с одной из укр. служб такси ради спортивного интереса. По этому физика вопроса чарджбеков довольно интересна
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Додано: Чет 25 чер, 2020 21:28
Re: Альфа-Банк
Коллеги, подскажите пожалуйста как через МАБ или приложение пополнить чужую карту Альфы со своей дебетной карты так, чтобы средства зачислились сегодняшним числом?
Додано: Чет 25 чер, 2020 21:40
Re: Альфа-Банк
Якщо мова про проведення суми по рахунку, то після 19.00 ніяк. Якщо про доступність коштів для трат і комісія не важлива то "Перекази"/"За номером картки" з додатку. Без комісії транзитом через банки з безкоштовним P2P або готівкою в терміналах.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:05
Таким не тільки Алла балується
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:06
Alfa_Bank , добрый день!
Не хотите ли подключиться к
Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:10
rollo, добрый день. Вопрос есть на заметке, пока не могу сказать больше.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:01
Alfa_Bank
А по категории "Продукты" не предвидится в ближайшие месяцы аХция хотя бы на 2%? А то уже 2 месяца кушаю аж на 1%.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20
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