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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8708870987108711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 19:47

я вот как раз влез в оспаривание операции с одной из укр. служб такси ради спортивного интереса. По этому физика вопроса чарджбеков довольно интересна
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1081
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Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:28

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите пожалуйста как через МАБ или приложение пополнить чужую карту Альфы со своей дебетной карты так, чтобы средства зачислились сегодняшним числом?
Donnald
 
Повідомлень: 613
З нами з: 24.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:40

Re: Альфа-Банк

Donnald написав:Коллеги, подскажите пожалуйста как через МАБ или приложение пополнить чужую карту Альфы со своей дебетной карты так, чтобы средства зачислились сегодняшним числом?
Якщо мова про проведення суми по рахунку, то після 19.00 ніяк. Якщо про доступність коштів для трат і комісія не важлива то "Перекази"/"За номером картки" з додатку. Без комісії транзитом через банки з безкоштовним P2P або готівкою в терміналах.
stryzhko
 
Повідомлень: 1176
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Подякував: 276 раз.
Подякували: 227 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:05

Таким не тільки Алла балується
http://finbalance.com.ua/news/slidchi-dfs-alfa-bank-dopomaha-biznesu-ukhilyatisya-vid-splati-zarplatnikh-podatkiv
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33901
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Подякували: 1694 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:06

Alfa_Bank , добрый день!
Не хотите ли подключиться к https://bilshe.mastercard.ua ?
rollo
 
Повідомлень: 773
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:10

  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день!
Не хотите ли подключиться к https://bilshe.mastercard.ua ?

rollo, добрый день. Вопрос есть на заметке, пока не могу сказать больше.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8913
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:01

Alfa_Bank
А по категории "Продукты" не предвидится в ближайшие месяцы аХция хотя бы на 2%? А то уже 2 месяца кушаю аж на 1%. :cry:
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:20

  Striker написав:Alfa_Bank
А по категории "Продукты" не предвидится в ближайшие месяцы аХция хотя бы на 2%? А то уже 2 месяца кушаю аж на 1%. :cry:

Striker, добрый день. Пока нет :roll:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8913
З нами з: 18.02.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 782 раз.
 
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