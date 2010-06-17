lov2108 написав:
Давайте "подорожі" -20%. Бум восстанавливать туризм по Украине после жёсткого карантина
20% якраз в цьому місяці на половину подорожей, на "транспорт" )) А от на авіа й готелі, що входять в "Подорожі" більше 3-5% можна не надіятися.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:10
Re: Альфа-Банк
20% якраз в цьому місяці на половину подорожей, на "транспорт" )) А от на авіа й готелі, що входять в "Подорожі" більше 3-5% можна не надіятися.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:27
чтобы пользоватся фаст карт - её обязательно получать?
ЗЫ
а то чегото не активируется
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:32
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:37
Я саме про авіа і готелі мав на увазі.
Смарт-кард я вже поповнив....двіччі
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:44
это обычный вопрос.
номер карты видно в приложение (мне его достаточно чтобы платить)
но карта не переходит в активное состояние - при попытки активации всё проходит какбы нормально (приходит смс и пишет что выполнено, но карта остаёться заблокированной).
З.Ы.
пакетные карты какбы можно было не получать и пользоватся
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:13
Обов'язково. Без активацii пiсля отримання не буде працювати. Можна тiльки прикупити валюти i усе
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:59
Re: Альфа-Банк
а пополнить свою карту по IBAN день в день в терминале cashin можно только на 4990?
если авторизоваться, то пополнение только по номеру карту, проводка на след день.
или как-то можно обойти?
спасибо
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