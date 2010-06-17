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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8709871087118712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:10

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:
Давайте "подорожі" -20%. Бум восстанавливать туризм по Украине после жёсткого карантина :roll:

20% якраз в цьому місяці на половину подорожей, на "транспорт" )) А от на авіа й готелі, що входять в "Подорожі" більше 3-5% можна не надіятися.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:27

чтобы пользоватся фаст карт - её обязательно получать?
ЗЫ
а то чегото не активируется
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:32

  uaprofi написав:чтобы пользоватся фаст карт - её обязательно получать?
ЗЫ
а то чегото не активируется

Это, типа, юмор такой?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:37

  stryzhko написав:
lov2108 написав:
Давайте "подорожі" -20%. Бум восстанавливать туризм по Украине после жёсткого карантина :roll:

20% якраз в цьому місяці на половину подорожей, на "транспорт" )) А от на авіа й готелі, що входять в "Подорожі" більше 3-5% можна не надіятися.


Я саме про авіа і готелі мав на увазі.
Смарт-кард я вже поповнив....двіччі 8)
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:44

  Stargazer212 написав:
  uaprofi написав:чтобы пользоватся фаст карт - её обязательно получать?
ЗЫ
а то чегото не активируется

Это, типа, юмор такой?


это обычный вопрос.
номер карты видно в приложение (мне его достаточно чтобы платить)
но карта не переходит в активное состояние - при попытки активации всё проходит какбы нормально (приходит смс и пишет что выполнено, но карта остаёться заблокированной).
З.Ы.
пакетные карты какбы можно было не получать и пользоватся
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:13

  uaprofi написав:чтобы пользоватся фаст карт - её обязательно получать?
ЗЫ
а то чегото не активируется

Обов'язково. Без активацii пiсля отримання не буде працювати. Можна тiльки прикупити валюти i усе
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:59

Re: Альфа-Банк

а пополнить свою карту по IBAN день в день в терминале cashin можно только на 4990?
если авторизоваться, то пополнение только по номеру карту, проводка на след день.
или как-то можно обойти?

спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:56

  lov2108 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Alfa_Bank
А по категории "Продукты" не предвидится в ближайшие месяцы аХция хотя бы на 2%? А то уже 2 месяца кушаю аж на 1%. :cry:

Striker, добрый день. Пока нет :roll:

Давайте "подорожі" -20%. Бум восстанавливать туризм по Украине после жёсткого карантина :roll:

Прално, а потом 20% на Аптеки -- бум поправлять здоровье после послекарантинных подорожей :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:30

clientage и про животных 20% не забудьте :)
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:45

  clientage написав:Прално, а потом 20% на Аптеки -- бум поправлять здоровье после послекарантинных подорожей :mrgreen:

Да тут даже ехать далеко не надо...вон проезжал утром мимо Осокорков, так народу на пляжу как грязи.....и все на расстоянии 1.5м :mrgreen:
Карантин ....
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lov2108
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