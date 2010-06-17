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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8710871187128713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:06

Re: Альфа-Банк

выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:24

  STIGA написав:выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.

Это НЕ выписка, это список операций. Причем без фильтра, без выбора диапазона дат. Просто подмарафетили список (
Ждём-с таки выписку, хотя бы как в МАБе: с диапазоном дат, с отображением блокировок и дат проводок, с фильтром операций по МСС, по картам... Де, када ж это будииит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:25

Re: Альфа-Банк

Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:27

  STIGA написав:выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.

Ага. Ещё моё последнее погашение светится как "Заробітна плата". :D
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:33

  MASolomko написав:Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.

Кстати, раньше писало 00.00 в проведенных операциях, сейчас же в "Детали операции" внизу на проведенных пишут "Покупка", а на ещё не проведенных "POS Purchase".
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:57

А переводы СЭП по-прежнему "Покупка MYALPHA" (или как-то так)?
M-Audio
 
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