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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 18:06
Re: Альфа-Банк
выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
Додано: Суб 27 чер, 2020 18:24
Это НЕ выписка, это список операций. Причем без фильтра, без выбора диапазона дат. Просто подмарафетили список (
Ждём-с таки выписку, хотя бы как в МАБе: с диапазоном дат, с отображением блокировок и дат проводок, с фильтром операций по МСС, по картам... Де, када ж это будииит?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 чер, 2020 18:25
Re: Альфа-Банк
Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 27 чер, 2020 18:27
Ага. Ещё моё последнее погашение светится как "Заробітна плата".
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Суб 27 чер, 2020 18:33
Кстати, раньше писало 00.00 в проведенных операциях, сейчас же в "Детали операции" внизу на проведенных пишут "Покупка", а на ещё не проведенных "POS Purchase".
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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