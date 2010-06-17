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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 18:06
выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
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STIGA
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:24
STIGA написав:
выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
Это НЕ выписка, это список операций. Причем без фильтра, без выбора диапазона дат. Просто подмарафетили список (
Ждём-с таки выписку, хотя бы как в МАБе: с диапазоном дат, с отображением блокировок и дат проводок, с фильтром операций по МСС, по картам... Де, када ж это будииит?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:25
Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
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MASolomko
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:33
MASolomko написав:
Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
Кстати, раньше писало 00.00 в проведенных операциях, сейчас же в "Детали операции" внизу на проведенных пишут "Покупка", а на ещё не проведенных "POS Purchase".
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:57
А переводы СЭП по-прежнему "Покупка MYALPHA" (или как-то так)?
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Додано: Суб 27 чер, 2020 23:18
MASolomko написав:
Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
да, именно проводки не хватает, на сейяас нужно заходить отдельно в каждую покупку смотреть статус
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STIGA
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Суб 27 чер, 2020 19:42
emeta
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