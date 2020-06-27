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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8710871187128713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:06

Re: Альфа-Банк

выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:24

  STIGA написав:выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.

Это НЕ выписка, это список операций. Причем без фильтра, без выбора диапазона дат. Просто подмарафетили список (
Ждём-с таки выписку, хотя бы как в МАБе: с диапазоном дат, с отображением блокировок и дат проводок, с фильтром операций по МСС, по картам... Де, када ж это будииит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:25

Re: Альфа-Банк

Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:27

  STIGA написав:выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.

Ага. Ещё моё последнее погашение светится как "Заробітна плата". :D
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:33

  MASolomko написав:Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.

Кстати, раньше писало 00.00 в проведенных операциях, сейчас же в "Детали операции" внизу на проведенных пишут "Покупка", а на ещё не проведенных "POS Purchase".
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Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:57

А переводы СЭП по-прежнему "Покупка MYALPHA" (или как-то так)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:18

  MASolomko написав:Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.


да, именно проводки не хватает, на сейяас нужно заходить отдельно в каждую покупку смотреть статус
STIGA
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:32

Re: Альфа-Банк

Если делать возврат отдельной позиции в Эпицентре (выбрана категория "Всё для дома"), то Алка орехи заберёт за весь чек или только за эту позицию?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:11

  MASolomko написав:Если делать возврат отдельной позиции в Эпицентре (выбрана категория "Всё для дома"), то Алка орехи заберёт за весь чек или только за эту позицию?

Ранiшн забирали повнiстю. Але протягом цього мiсяця тут писали, що вже навчились при частковому поверненнi зменшувати горiхи теж частково
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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