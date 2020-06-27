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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 18:06
выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
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STIGA
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:24
STIGA написав:
выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
Это НЕ выписка, это список операций. Причем без фильтра, без выбора диапазона дат. Просто подмарафетили список (
Ждём-с таки выписку, хотя бы как в МАБе: с диапазоном дат, с отображением блокировок и дат проводок, с фильтром операций по МСС, по картам... Де, када ж это будииит?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:25
Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
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MASolomko
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:33
MASolomko написав:
Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
Кстати, раньше писало 00.00 в проведенных операциях, сейчас же в "Детали операции" внизу на проведенных пишут "Покупка", а на ещё не проведенных "POS Purchase".
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:57
А переводы СЭП по-прежнему "Покупка MYALPHA" (или как-то так)?
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Додано: Суб 27 чер, 2020 23:18
MASolomko написав:
Ага, есть такое. Только не хватает даты проводки операции.
да, именно проводки не хватает, на сейяас нужно заходить отдельно в каждую покупку смотреть статус
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STIGA
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Додано: Нед 28 чер, 2020 08:32
Если делать возврат отдельной позиции в Эпицентре (выбрана категория "Всё для дома"), то Алка орехи заберёт за весь чек или только за эту позицию?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:11
MASolomko написав:
Если делать возврат отдельной позиции в Эпицентре (выбрана категория "Всё для дома"), то Алка орехи заберёт за весь чек или только за эту позицию?
Ранiшн забирали повнiстю. Але протягом цього мiсяця тут писали, що вже навчились при частковому поверненнi зменшувати горiхи теж частково
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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