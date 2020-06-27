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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:09
ol_zy написав: Kalgan написав:
Что лишний раз доказывает, что если карта утеряна и не заблокирована практически сразу, нашедший ее может потратить все в ноль в супермаркетах чеками до 1.5к
Чек то в тех магазинах останется, а то что платил не владелец карты никого волновать не будет
Если на чеке ваша подпись есть, то да, а если нет, то скорее всего магаз в пролете будет.
Я вот думаю, что магазин может предъявить записи с камер наблюдения, и, если на них изображен держатель карты, то ему придётся туго (мошенничество, однако), а если нет, то магазину придётся раскошелится на сумму украденного.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 12:16
ol_zy написав:
Если на чеке ваша подпись есть, то да, а если нет, то скорее всего магаз в пролете будет.
Ни в одном магазине меня не просили подписать чек при бесконтактной оплате
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Kalgan
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Додано: Нед 28 чер, 2020 12:18
M-Audio написав:
а если нет, то магазину придётся раскошелится на сумму украденного.
А в чем здесь будет вина магазина ? Они должны по паспорту сверять имя на карте и того, кто платит ? А если это мгновенная бесконтактная карта, не именная ?
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Kalgan
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Нед 28 чер, 2020 10:10
omb
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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