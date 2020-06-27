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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8711871287138714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:09

  ol_zy написав:
  Kalgan написав:Что лишний раз доказывает, что если карта утеряна и не заблокирована практически сразу, нашедший ее может потратить все в ноль в супермаркетах чеками до 1.5к
Чек то в тех магазинах останется, а то что платил не владелец карты никого волновать не будет

Если на чеке ваша подпись есть, то да, а если нет, то скорее всего магаз в пролете будет.

Я вот думаю, что магазин может предъявить записи с камер наблюдения, и, если на них изображен держатель карты, то ему придётся туго (мошенничество, однако), а если нет, то магазину придётся раскошелится на сумму украденного.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:16

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Если на чеке ваша подпись есть, то да, а если нет, то скорее всего магаз в пролете будет.

Ни в одном магазине меня не просили подписать чек при бесконтактной оплате
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:18

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:а если нет, то магазину придётся раскошелится на сумму украденного.

А в чем здесь будет вина магазина ? Они должны по паспорту сверять имя на карте и того, кто платит ? А если это мгновенная бесконтактная карта, не именная ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:59

с точки зрения АБ авиатранспорт к транспорту не о носится. они покупку авиабилетов считают путешествием - странная логика, так как путешествовать можно и на поезде и на машине...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:03

  Тракторист написав:с точки зрения АБ авиатранспорт к транспорту не о носится. они покупку авиабилетов считают путешествием - странная логика, так как путешествовать можно и на поезде и на машине...

Хлавное, шо эта ТЗ известна ДО начала путешествия :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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