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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8712871387148715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:39

Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?

Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...

А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 10.12.07
Подякував: 135 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 21:50

  kreuz написав:Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?

Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...

А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?

Покупка зарубежная небось?
curiousobro
 
Повідомлень: 2732
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:05

  curiousobro написав:
  kreuz написав:Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?

Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...

А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?

Покупка зарубежная небось?

Тіліпон з NFC на Алі замовив, мій сину віддам, бо свого він розбив.

А як це пов'язано?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 10.12.07
Подякував: 135 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:07

  STIGA написав:выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.


Выглядит получше, чем раньше (появилось полезные поля Бонуси CashU и Залишок), но даты проводки по-прежнему нет. А главное - не отображаются вообще (!) операции с проводкой по счету будущим числом (30.06), при том что сами операции были выполнены 25.06. Их просто нет в выписке в мобайле на Android, притом в выписке web-интерфейса МАБ они есть.

P.S. Зато починили кнопку подтверждения при выводе орехов, уже 25.06 она была на месте - под выбором карты.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:09

  kreuz написав:
  curiousobro написав:
  kreuz написав:Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?

Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...

А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?

Покупка зарубежная небось?

Тіліпон з NFC на Алі замовив, мій сину віддам, бо свого він розбив.

А як це пов'язано?

Зарубежные всегда приходили с 093
curiousobro
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 21.07.17
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  #<1 ... 8712871387148715
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