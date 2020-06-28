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Альфа-Банк
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:39
Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?
Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...
А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:50
kreuz написав:
Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?
Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...
А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Покупка зарубежная небось?
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curiousobro
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:05
curiousobro написав: kreuz написав:
Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?
Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...
А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Покупка зарубежная небось?
Тіліпон з NFC на Алі замовив, мій сину віддам, бо свого він розбив.
А як це пов'язано?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:07
STIGA написав:
выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
Выглядит получше, чем раньше (появилось полезные поля Бонуси CashU и Залишок), но даты проводки по-прежнему нет. А главное - не отображаются вообще (!) операции с проводкой по счету будущим числом (30.06), при том что сами операции были выполнены 25.06. Их просто нет в выписке в мобайле на Android, притом в выписке web-интерфейса МАБ они есть.
P.S. Зато починили кнопку подтверждения при выводе орехов, уже 25.06 она была на месте - под выбором карты.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:09
kreuz написав: curiousobro написав: kreuz написав:
Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?
Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...
А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Покупка зарубежная небось?
Тіліпон з NFC на Алі замовив, мій сину віддам, бо свого він розбив.
А як це пов'язано?
Зарубежные всегда приходили с 093
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curiousobro
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