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Альфа-Банк
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:39
Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?
Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...
А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 28 чер, 2020 21:50
kreuz написав:
Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?
Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...
А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Покупка зарубежная небось?
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curiousobro
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:05
curiousobro написав: kreuz написав:
Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?
Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...
А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Покупка зарубежная небось?
Тіліпон з NFC на Алі замовив, мій сину віддам, бо свого він розбив.
А як це пов'язано?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:07
STIGA написав:
выписку в Алле проапгрейдили - покупки отображаются по категориям, с логотипами, внутри проводки теперь МСС и орехи, дата время и т.д.
Выглядит получше, чем раньше (появилось полезные поля Бонуси CashU и Залишок), но даты проводки по-прежнему нет. А главное - не отображаются вообще (!) операции с проводкой по счету будущим числом (30.06), при том что сами операции были выполнены 25.06. Их просто нет в выписке в мобайле на Android, притом в выписке web-интерфейса МАБ они есть.
P.S. Зато починили кнопку подтверждения при выводе орехов, уже 25.06 она была на месте - под выбором карты.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 22:09
kreuz написав: curiousobro написав: kreuz написав:
Колєги, а відколи це Альфа вчергове оптимізувала телефонну комунікацію, що надсилає тепер розстрочку не з 3530, а з 093?
Раніше я з нульовим балансом міг їм відповідати, а тепера ні. Я Ватафону не надто довіряю, щоб тримати в них плюсовий баланс...
А якщо відправити зараз відповідь на 3530 щодо розстрочки, проковтне Альфа?
Покупка зарубежная небось?
Тіліпон з NFC на Алі замовив, мій сину віддам, бо свого він розбив.
А як це пов'язано?
Зарубежные всегда приходили с 093
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curiousobro
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Додано: Пон 29 чер, 2020 00:34
Kalgan написав: Arien написав:
а если неск б/к карт в кошельке, первой сработает ближайшая к терминалу?
нет, тут как повезет. Все зависит от того, как отработает система антиколлизии
Вот из-за этого мне очень не нравится мода на безальтернативный бесконтакт в картах. Когда 90% оплат одной картой, но остальные тоже нужны в кошельке, очень хотелось бы, чтобы остальные не мешали той наиболее часто используемой.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 00:58
M-Audio написав: Kalgan написав: Arien написав:
а если неск б/к карт в кошельке, первой сработает ближайшая к терминалу?
нет, тут как повезет. Все зависит от того, как отработает система антиколлизии
Вот из-за этого мне очень не нравится мода на безальтернативный бесконтакт в картах. Когда 90% оплат одной картой, но остальные тоже нужны в кошельке, очень хотелось бы, чтобы остальные не мешали той наиболее часто используемой.
Вы ещё платите картами? Я уже и забыл, и даже не всегда беру их с собой. Зачем, если смартфон их заменяет на 100%, кроме банкоматов. В этом году по-моему один раз платил в Эпицентре в январе. И всё. В прошлом раз 5 за весь год. И 90% для одной карты - тоже слишком большой процент. Когда открыл Б5 годы назад разве что...
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Vorlon
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Додано: Пон 29 чер, 2020 09:00
Vorlon не у всех смартфон с нфц + карты занимают ерунду места
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: Пон 29 чер, 2020 09:35
omb ну как сказать, когда едешь на пляж в одних коротких шортах, а по пути назад планируешь заехать в ашан, то эту ерунду и не знаешь куда пристроить. Согласен с Vorlon - после покупки телефона с NFC и появления приложения "Дия" (избавившего от необходимости возить с собой права и техпаспорт) - кошелек с картами уже который месяц лежит дома и достается лишь когда возникает потребность снять нал для похода на рынок. Очень удобно. И проникновение терминалов, принимающих бесконтакт, по крайней мере в больших городах уже очень высокое. В этом году не смог расплатиться телефоном только пару раз на отдаленном тайском острове Ко-Липе (но карту терминал принял). Поэтому у кого еще нет телефона с NFC очень рекомендую поскорее перейти на его использование.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 29 чер, 2020 09:50
Vorlon написав: Зачем, если смартфон их заменяет на 100%, кроме банкоматов.
Та й темпи NFC-заціїї банкоматів ростуть.
Принаймні в моїй провінції за півроку в 80% знімав готівку з банкоматів смартом. Необхідності носити карти стає все менше.
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