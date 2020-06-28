Додано: Пон 29 чер, 2020 09:35

omb ну как сказать, когда едешь на пляж в одних коротких шортах, а по пути назад планируешь заехать в ашан, то эту ерунду и не знаешь куда пристроить. Согласен с Vorlon - после покупки телефона с NFC и появления приложения "Дия" (избавившего от необходимости возить с собой права и техпаспорт) - кошелек с картами уже который месяц лежит дома и достается лишь когда возникает потребность снять нал для похода на рынок. Очень удобно. И проникновение терминалов, принимающих бесконтакт, по крайней мере в больших городах уже очень высокое. В этом году не смог расплатиться телефоном только пару раз на отдаленном тайском острове Ко-Липе (но карту терминал принял). Поэтому у кого еще нет телефона с NFC очень рекомендую поскорее перейти на его использование.