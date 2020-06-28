RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8713871487158716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:07

  omb написав:Vorlon не у всех смартфон с нфц + карты занимают ерунду места

Никто не мешает сделать себе приятно и удобно - это если шутя :) А если серьёзно - не представляю себе уже расчёты без NFC, это реальная необходимость! Без - это как в прошлый век вернуться. Многие коллеги спрашивают у меня совета при покупке смартфонов - всем настаиваю обязательно на NFC. Насчёт ерунды - у меня в кошельке смартфона уже 11 карт, из них 1 виртуальная и 1 карта, которую постоянно носит с собой другой человек...
Vorlon
 
Повідомлень: 8458
З нами з: 14.06.13
Подякував: 415 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:09

  stryzhko написав:Та й темпи NFC-заціїї банкоматів ростуть.
Принаймні в моїй провінції за півроку в 80% знімав готівку з банкоматів смартом. Необхідності носити карти стає все менше.

А вот здесь вопрос - в Запорожье ни разу не сталкивался (0%), хотя конечно я нечасто снимаю наличку... В ближайших ко мне нет такого точно.
Vorlon
 
Повідомлень: 8458
З нами з: 14.06.13
Подякував: 415 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:35

Vorlon у меня 4 карты в кармане, но основная нагрузка на 2 укрсибовские, которые лежат дома
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:46

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:А вот здесь вопрос - в Запорожье ни разу не сталкивался (0%), хотя конечно я нечасто снимаю наличку...

Теж рідко така потреба виникала, тому й 80%)). Їх і в Полтаві з NFC-рідерами теж всього декілька штук. Просто так співпало, що Альфи у великому ТРЦ, один Аваля поруч з ринком, де й виникала необхідність в готівці. А так по місту ще безліч Привата з QR, який теж виручив, коли вибіг з дому без гаманця.
stryzhko
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 04.10.16
Подякував: 281 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8713871487158716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ricardo, Skiw, valya і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1654, 1655, 1656
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16559 2296531
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 12:10
Flamingo
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6976 1598236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 11:21
nickvp
Идея Банк 1 ... 1822, 1823, 1824
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18237 2561577
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 чер, 2020 13:47
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19495)
29.06.2020 12:23
Беларусь (647)
29.06.2020 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.