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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 10:07
omb написав:Vorlon
не у всех смартфон с нфц + карты занимают ерунду места
Никто не мешает сделать себе приятно и удобно - это если шутя
А если серьёзно - не представляю себе уже расчёты без NFC, это реальная необходимость! Без - это как в прошлый век вернуться. Многие коллеги спрашивают у меня совета при покупке смартфонов - всем настаиваю обязательно на NFC. Насчёт ерунды - у меня в кошельке смартфона уже 11 карт, из них 1 виртуальная и 1 карта, которую постоянно носит с собой другой человек...
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Додано: Пон 29 чер, 2020 10:09
stryzhko написав:
Та й темпи NFC-заціїї банкоматів ростуть.
Принаймні в моїй провінції за півроку в 80% знімав готівку з банкоматів смартом. Необхідності носити карти стає все менше.
А вот здесь вопрос - в Запорожье ни разу не сталкивался (0%), хотя конечно я нечасто снимаю наличку... В ближайших ко мне нет такого точно.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 11:35
Vorlon у меня 4 карты в кармане, но основная нагрузка на 2 укрсибовские, которые лежат дома
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 29 чер, 2020 11:46
Vorlon написав:А вот здесь вопрос - в Запорожье ни разу не сталкивался (0%), хотя конечно я нечасто снимаю наличку...
Теж рідко така потреба виникала, тому й 80%)). Їх і в Полтаві з NFC-рідерами теж всього декілька штук
. Просто так співпало, що Альфи у великому ТРЦ, один Аваля поруч з ринком, де й виникала необхідність в готівці. А так по місту ще безліч Привата з QR, який теж виручив, коли вибіг з дому без гаманця.
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