Додано: Пон 29 чер, 2020 19:59

M-Audio написав: Карту также гораздо удобнее передать продавцу, если терминал расположен неудобно для самостоятельного прикладывания. Такое бывает, да. Карту также гораздо удобнее передать продавцу, если терминал расположен неудобно для самостоятельного прикладывания. Такое бывает, да.

Я прошу прощения, но как раз технология бесконтактных платежей создавалась, чтобы никому карту не передавать. От слова "совсем". Поэтому передавая карту кому-либо Вы тем самим нарушаете протоколы безопасности.Все остальные Ваши доводы ИМХО весьма надуманы. Сам до декабря прошлого года платил только картами. И даже пытался доказывать что это реально удобно. С декабря - я всецело в стане "свидетелей абсолютного удобства телеПонов с NFC".Разблокировка пальцем или даже фейсом занимает меньше времени чем достать из портмоне нужную карту. Не говоря уже о том, что не надо вводить ПИН. По умолчанию устанавливаю наиболее часто используемую карту. Если знаю что сейчас посещаю условный эпицентр в которой плачу не тем чем в ашане - могу по умолчанию переустановить заблаговременно иную карту. Ну или на кассе по "рубашке" выбрать нужную карту занимает по времени ну никак не дольше чем из такого же количества карт в портмоне найти нужную. Ну и вишенка на торте - ну для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне. Ну вот правда - не люблю ничего лишнего иметь в карманах