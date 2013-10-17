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Альфа-Банк
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Додано: Пон 29 чер, 2020 10:07
omb написав:Vorlon
не у всех смартфон с нфц + карты занимают ерунду места
Никто не мешает сделать себе приятно и удобно - это если шутя
А если серьёзно - не представляю себе уже расчёты без NFC, это реальная необходимость! Без - это как в прошлый век вернуться. Многие коллеги спрашивают у меня совета при покупке смартфонов - всем настаиваю обязательно на NFC. Насчёт ерунды - у меня в кошельке смартфона уже 11 карт, из них 1 виртуальная и 1 карта, которую постоянно носит с собой другой человек...
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Додано: Пон 29 чер, 2020 10:09
stryzhko написав:
Та й темпи NFC-заціїї банкоматів ростуть.
Принаймні в моїй провінції за півроку в 80% знімав готівку з банкоматів смартом. Необхідності носити карти стає все менше.
А вот здесь вопрос - в Запорожье ни разу не сталкивался (0%), хотя конечно я нечасто снимаю наличку... В ближайших ко мне нет такого точно.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 11:35
Vorlon у меня 4 карты в кармане, но основная нагрузка на 2 укрсибовские, которые лежат дома
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 29 чер, 2020 11:46
Vorlon написав:А вот здесь вопрос - в Запорожье ни разу не сталкивался (0%), хотя конечно я нечасто снимаю наличку...
Теж рідко така потреба виникала, тому й 80%)). Їх і в Полтаві з NFC-рідерами теж всього декілька штук
. Просто так співпало, що Альфи у великому ТРЦ, один Аваля поруч з ринком, де й виникала необхідність в готівці. А так по місту ще безліч Привата з QR, який теж виручив, коли вибіг з дому без гаманця.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:14
Народ, кто-нибудь зает какой MCC в "Агромате" на Бажана (или любом другом,наверно они одинаковые) ?
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:26
Tat_888 всегда можно купить что-то дешевое и точно проверить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:09
Vorlon написав:
Вы ещё платите картами?
Плачу. Потому что просто удобнее. NFC давно есть, и вот там у меня как раз запасные карты припрятаны. Но с собой у меня всё равно карты, через которые нужно работать с наличкой в банкоматах-терминалах или в отделении. И тут без самой карты пока никак. В этом году "Альфа" подложила свинью, выпустив бесконтактную "ультру", пришлось её упрятать подальше. Только не надо заливать про NFC-банкоматы, если в Киеве это ещё можно с собакой найти, то за его пределами шансы падают практически до нуля.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 19:35
M-Audio написав:
Потому что просто удобнее.
Поделитесь - это как? Карту в магазине быстрее смартфона достать, пин-код вводить хочется или ещё может что? Многим коллегам, знакомым открыл мир NFC и ни один (и не одна) не сказали, что картой удобнее. Ожидаемо от оплатой именно картой все отказались практически сразу и насовсем.
M-Audio написав:
Только не надо заливать про NFC-банкоматы
А кто заливает? Если внимательное прочитать моё сообщение, то я там уже писал, что не встречал пока таких у себя...
И Моно с iBox подружил недавно свой смартфон, хотя раньше не получалось...
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Додано: Пон 29 чер, 2020 19:48
Vorlon написав: M-Audio написав:
Потому что просто удобнее.
Это как? Карту в магазине быстрее смартфона достать, пин-код вводить хочется или ещё может что?
Да, достать карту (точнее, портмоне, из которого её извлекать не обязательно) быстрее смартфона, который ещё желательно разблокировать перед оплатой, иначе придётся повторять процедуру (не знаю, может прогресс уже добрался сюда, но раньше такое было часто). К тому же, при наличии нескольких карт ещё неплохо бы убедиться в том, что включена именно нужная. Карту также гораздо удобнее передать продавцу, если терминал расположен неудобно для самостоятельного прикладывания. Такое бывает, да.
Так что может кому-то удобнее NFC, но мне - нет. Использую только как агрегатор редко используемых карт, и запасной вариант. Может, когда-нибудь карт в постоянном пользовании будет больше двух, тогда NFC станет "третьей стороной портмоне".
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M-Audio
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Додано: Пон 29 чер, 2020 19:59
M-Audio написав:
Карту также гораздо удобнее передать продавцу, если терминал расположен неудобно для самостоятельного прикладывания. Такое бывает, да.
Я прошу прощения, но как раз технология бесконтактных платежей создавалась, чтобы никому карту не передавать. От слова "совсем". Поэтому передавая карту кому-либо Вы тем самим нарушаете протоколы безопасности.
Все остальные Ваши доводы ИМХО весьма надуманы. Сам до декабря прошлого года платил только картами. И даже пытался доказывать что это реально удобно. С декабря - я всецело в стане "свидетелей абсолютного удобства телеПонов с NFC".
Разблокировка пальцем или даже фейсом занимает меньше времени чем достать из портмоне нужную карту (она ведь тоже там может оказаться не одна). Не говоря уже о том, что с телеПоном не надо вводить ПИН. По умолчанию устанавливаю наиболее часто используемую карту. Если знаю что сейчас посещаю условный эпицентр в которой плачу не тем чем в ашане - могу по умолчанию переустановить заблаговременно иную карту. Ну или на кассе по "рубашке" выбрать нужную карту занимает по времени ну никак не дольше чем из такого же количества карт в портмоне найти нужную. Ну и вишенка на торте - ну для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне. Ну вот правда - не люблю ничего лишнего иметь в карманах.
Но как я уже много раз писал - все мы разные. поэтому и тараканы у каждого из нас тоже разные. У меня - мои
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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