Додано: Пон 29 чер, 2020 22:22

Вот почти уверен, что хоть раз, да заплатили "не той" картой.

Я читаю внимательно. И не понимаю ситуации когда в кошельке только ОДНА карта. У меня в лежащем полгода на полке портмоне их целых 3 - все 3 для снятия нала в зависимости от того откуда и что я хочу снять. Если же карта в Вашем портмоне действительно всего одна - то тогда я вообще не понимаю проблемы с платежом телефоном с NFC - именно эта карта и должна быть в гугл- или эппл- пэе по умолчанию. Даже ситуация когда вы не сможете дотянуться до терминала (никогда в жизни с таким не сталкивался) - передать телефон продавцу чтобы он поднес его к терминалу, это по любэ безопаснее чем передать карту, с которой можно при этом таки "слизать" нужные реквизиты, с телефона ничего.Передавать же продавцу все портмоне (в котором наверняка даже нал водится) - честно говоря даже трудно представить.Можете не верить, но за полгода таки ни разу. При том, что карт в "пэе" с десяток - основная таки одна, а устанавливаю по умолчанию "другую" чаще всего когда только собираюсь пойти в магазин. Вплоть до того что бывает что для специфической точки специально ввожу какую-то крайне редко используемую карту, которую потом из пэя удаляю. А спонтанные покупки не практикую в принципе.ЗЫ. Не агитирую. Просто мне таки видится с "моей колокольни"