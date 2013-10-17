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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8714871587168717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:09

[/quote]
Карту также гораздо удобнее передать продавцу, если терминал расположен неудобно для самостоятельного прикладывания. Такое бывает, да.".[/quote][/quote]

Это треш какой-то. Вам лучше пользоваться наличкой. Карты для вас - это слишком новые технологии. А что такое NFC - вы судя по всему, вообще не знаете.
Stargazer212
 
Повідомлень: 99
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:55

  Flamingo написав:Я прошу прощения, но как раз технология бесконтактных платежей создавалась, чтобы никому карту не передавать. От слова "совсем". Поэтому передавая карту кому-либо Вы тем самим нарушаете протоколы безопасности.
Ну вы же понимаете, что жизнь вносит свои коррективы. К тому же, не думаю, что, передавая карту, я что-то нарушаю. Ведь я могу захотеть оплатить и чипом, несмотря на наличие бесконтакта.
Разблокировка пальцем или даже фейсом занимает меньше времени чем достать из портмоне нужную карту (она ведь тоже там может оказаться не одна).
Вы тоже не внимательно читаете. Фишка как раз в том, чтобы не нужно было эту карту искать и доставать из портмоне. Именно поэтому я и хочу, чтобы она там была единственная с бесконтактом. Если бы карту каждый раз приходилось доставать из кошелька, я бы тоже предпочёл телефон. Ну и дополнительный плюс в том, что карту из кошелька всё-таки можно достать, если потребуется, в отличие от телефона.
могу по умолчанию переустановить заблаговременно иную карту. Ну или на кассе по "рубашке" выбрать нужную карту
Вот почти уверен, что хоть раз, да заплатили "не той" картой.
для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне.
Вот если будет получаться от него отказаться, тогда можно и на NFC. А пока - мне лучше так.
M-Audio
 
Повідомлень: 1759
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:10

  Vorlon написав:
  M-Audio написав:Потому что просто удобнее.

Поделитесь - это как? Карту в магазине быстрее смартфона достать, пин-код вводить хочется или ещё может что?

самые большие затыки на входе в метро случаются у турникетов, на которых пытаются расплатиться нфц
а так, конечно, портмоне с банковскими + скидочными картами существенно оттопыривает карман джинсов
vvs2k
 
Повідомлень: 57
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:22

M-Audio Я читаю внимательно. И не понимаю ситуации когда в кошельке только ОДНА карта. У меня в лежащем полгода на полке портмоне их целых 3 - все 3 для снятия нала в зависимости от того откуда и что я хочу снять. Если же карта в Вашем портмоне действительно всего одна - то тогда я вообще не понимаю проблемы с платежом телефоном с NFC - именно эта карта и должна быть в гугл- или эппл- пэе по умолчанию. Даже ситуация когда вы не сможете дотянуться до терминала (никогда в жизни с таким не сталкивался) - передать телефон продавцу чтобы он поднес его к терминалу, это по любэ безопаснее чем передать карту, с которой можно при этом таки "слизать" нужные реквизиты, с телефона ничего.Передавать же продавцу все портмоне (в котором наверняка даже нал водится) - честно говоря даже трудно представить.
Вот почти уверен, что хоть раз, да заплатили "не той" картой.
Можете не верить, но за полгода таки ни разу. При том, что карт в "пэе" с десяток - основная таки одна, а устанавливаю по умолчанию "другую" чаще всего когда только собираюсь пойти в магазин. Вплоть до того что бывает что для специфической точки специально ввожу какую-то крайне редко используемую карту, которую потом из пэя удаляю. А спонтанные покупки не практикую в принципе.
ЗЫ. Не агитирую. Просто мне таки видится с "моей колокольни"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4653
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Подякував: 82 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:06

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:Я прошу прощения, но как раз технология бесконтактных платежей создавалась, чтобы никому карту не передавать. От слова "совсем". Поэтому передавая карту кому-либо Вы тем самим нарушаете протоколы безопасности.
Ну вы же понимаете, что жизнь вносит свои коррективы. К тому же, не думаю, что, передавая карту, я что-то нарушаю. Ведь я могу захотеть оплатить и чипом, несмотря на наличие бесконтакта.
Разблокировка пальцем или даже фейсом занимает меньше времени чем достать из портмоне нужную карту (она ведь тоже там может оказаться не одна).
Вы тоже не внимательно читаете. Фишка как раз в том, чтобы не нужно было эту карту искать и доставать из портмоне. Именно поэтому я и хочу, чтобы она там была единственная с бесконтактом. Если бы карту каждый раз приходилось доставать из кошелька, я бы тоже предпочёл телефон. Ну и дополнительный плюс в том, что карту из кошелька всё-таки можно достать, если потребуется, в отличие от телефона.
могу по умолчанию переустановить заблаговременно иную карту. Ну или на кассе по "рубашке" выбрать нужную карту
Вот почти уверен, что хоть раз, да заплатили "не той" картой.
для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне.
Вот если будет получаться от него отказаться, тогда можно и на NFC. А пока - мне лучше так.

Я плакал. :x
rollo
 
Повідомлень: 775
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