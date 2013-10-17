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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 20:09
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Карту также гораздо удобнее передать продавцу, если терминал расположен неудобно для самостоятельного прикладывания. Такое бывает, да.".[/quote][/quote]
Это треш какой-то. Вам лучше пользоваться наличкой. Карты для вас - это слишком новые технологии. А что такое NFC - вы судя по всему, вообще не знаете.
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Stargazer212
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Додано: Пон 29 чер, 2020 21:55
Flamingo написав:
Я прошу прощения, но как раз технология бесконтактных платежей создавалась, чтобы никому карту не передавать. От слова "совсем". Поэтому передавая карту кому-либо Вы тем самим нарушаете протоколы безопасности.
Ну вы же понимаете, что жизнь вносит свои коррективы. К тому же, не думаю, что, передавая карту, я что-то нарушаю. Ведь я могу захотеть оплатить и чипом, несмотря на наличие бесконтакта.
Разблокировка пальцем или даже фейсом занимает меньше времени чем достать из портмоне нужную карту (она ведь тоже там может оказаться не одна).
Вы тоже не внимательно читаете. Фишка как раз в том, чтобы не нужно было эту карту искать и доставать из портмоне. Именно поэтому я и хочу, чтобы она там была единственная с бесконтактом. Если бы карту каждый раз приходилось доставать из кошелька, я бы тоже предпочёл телефон. Ну и дополнительный плюс в том, что карту из кошелька всё-таки можно достать, если потребуется, в отличие от телефона.
могу по умолчанию переустановить заблаговременно иную карту. Ну или на кассе по "рубашке" выбрать нужную карту
Вот почти уверен, что хоть раз, да заплатили "не той" картой.
для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне.
Вот если будет получаться от него отказаться, тогда можно и на NFC. А пока - мне лучше так.
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M-Audio
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Додано: Пон 29 чер, 2020 22:10
Vorlon написав: M-Audio написав:
Потому что просто удобнее.
Поделитесь - это как? Карту в магазине быстрее смартфона достать, пин-код вводить хочется или ещё может что?
самые большие затыки на входе в метро случаются у турникетов, на которых пытаются расплатиться нфц
а так, конечно, портмоне с банковскими + скидочными картами существенно оттопыривает карман джинсов
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vvs2k
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Додано: Пон 29 чер, 2020 22:22
M-Audio
Я читаю внимательно. И не понимаю ситуации когда в кошельке только ОДНА карта. У меня в лежащем полгода на полке портмоне их целых 3 - все 3 для снятия нала в зависимости от того откуда и что я хочу снять. Если же карта в Вашем портмоне действительно всего одна - то тогда я вообще не понимаю проблемы с платежом телефоном с NFC - именно эта карта и должна быть в гугл- или эппл- пэе по умолчанию. Даже ситуация когда вы не сможете дотянуться до терминала (никогда в жизни с таким не сталкивался) - передать телефон продавцу чтобы он поднес его к терминалу, это по любэ безопаснее чем передать карту, с которой можно при этом таки "слизать" нужные реквизиты, с телефона ничего.Передавать же продавцу все портмоне (в котором наверняка даже нал водится) - честно говоря даже трудно представить.
Вот почти уверен, что хоть раз, да заплатили "не той" картой.
Можете не верить, но за полгода таки ни разу. При том, что карт в "пэе" с десяток - основная таки одна, а устанавливаю по умолчанию "другую" чаще всего когда только собираюсь пойти в магазин. Вплоть до того что бывает что для специфической точки специально ввожу какую-то крайне редко используемую карту, которую потом из пэя удаляю. А спонтанные покупки не практикую в принципе.
ЗЫ. Не агитирую. Просто мне таки видится с "моей колокольни"
50 грн./100 грн.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:06
M-Audio написав: Flamingo написав:
Я прошу прощения, но как раз технология бесконтактных платежей создавалась, чтобы никому карту не передавать. От слова "совсем". Поэтому передавая карту кому-либо Вы тем самим нарушаете протоколы безопасности.
Ну вы же понимаете, что жизнь вносит свои коррективы. К тому же, не думаю, что, передавая карту, я что-то нарушаю. Ведь я могу захотеть оплатить и чипом, несмотря на наличие бесконтакта.
Разблокировка пальцем или даже фейсом занимает меньше времени чем достать из портмоне нужную карту (она ведь тоже там может оказаться не одна).
Вы тоже не внимательно читаете. Фишка как раз в том, чтобы не нужно было эту карту искать и доставать из портмоне. Именно поэтому я и хочу, чтобы она там была единственная с бесконтактом. Если бы карту каждый раз приходилось доставать из кошелька, я бы тоже предпочёл телефон. Ну и дополнительный плюс в том, что карту из кошелька всё-таки можно достать, если потребуется, в отличие от телефона.
могу по умолчанию переустановить заблаговременно иную карту. Ну или на кассе по "рубашке" выбрать нужную карту
Вот почти уверен, что хоть раз, да заплатили "не той" картой.
для меня дейтсвительно важно, что не надо тягать еще и портмоне.
Вот если будет получаться от него отказаться, тогда можно и на NFC. А пока - мне лучше так.
Я плакал.
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rollo
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:19
M-Audio написав:
Фишка как раз в том, чтобы не нужно было эту карту искать и доставать из портмоне. Именно поэтому я и хочу, чтобы она там была единственная с бесконтактом.
У меня три банкоматных карты и только у Альфы пока ещё контактная. Всего бесконтактных в портмоне 5 штук и оплатить одной нужной, не вытаскивая её из портмоне, ну никак не получится!
И не знаю как у вас, но моё портмоне (когда я с собой его беру) достать в 100% случаев медленнее, чем вытащить смартфон из кармана, причём заметно!
Мне кажется, вы даже и не пытались обойтись без карт. Вот пошли бы на принцип недельку-другую только с NFC, а потом бы и поговорили
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Vorlon
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:21
Flamingo написав:omb
ну как сказать, когда едешь на пляж в одних коротких шортах, а по пути назад планируешь заехать в ашан, то эту ерунду и не знаешь куда пристроить. Согласен с Vorlon - после покупки телефона с NFC и появления приложения "Дия" (избавившего от необходимости возить с собой права и техпаспорт) - кошелек с картами уже который месяц лежит дома и достается лишь когда возникает потребность снять нал для похода на рынок. Очень удобно. И проникновение терминалов, принимающих бесконтакт, по крайней мере в больших городах уже очень высокое. В этом году не смог расплатиться телефоном только пару раз на отдаленном тайском острове Ко-Липе (но карту терминал принял). Поэтому у кого еще нет телефона с NFC очень рекомендую поскорее перейти на его использование.
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sens
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:23
Vorlon написав: M-Audio написав:
Фишка как раз в том, чтобы не нужно было эту карту искать и доставать из портмоне. Именно поэтому я и хочу, чтобы она там была единственная с бесконтактом.
У меня три банкоматных карты и только у Альфы пока ещё контактная. Всего бесконтактных в портмоне 5 штук и оплатить одной нужной, не вытаскивая её из портмоне, ну никак не получится!
И не знаю как у вас, но моё портмоне (когда я с собой его беру) достать в 100% случаев медленнее, чем вытащить смартфон из кармана, причём заметно!
Мне кажется, вы даже и не пытались обойтись без карт. Вот пошли бы на принцип недельку-другую только с NFC, а потом бы и поговорили
ношу кэш в бумагодержателе,удобно,в машине такой кошель креплю на магнитодержатель
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:44
Vorlon написав:
Мне кажется, вы даже и не пытались обойтись без карт.
Тут вы, конечно, правы. Именно "обойтись без" - не пытался. Просто пользовался и тем, и другим, сравнивая, что именно мне "ближе".
Кстати, самый удобный способ оплаты - это не бесконтакт, а QR-код в том виде, в котором это реализовано в "Сильпо". Не знаю, они ли это придумали, но пока больше нигде такого нет.
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M-Audio
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Додано: Вів 30 чер, 2020 01:16
люди готовы таскать с собой смартфон в основном с экраном под 6 дюймов ... но кусок пластика размером 86 * 54 мм им почему то жмёт карман...
кстати самая лучшая карта была у привата (называлась мини-кредитка) - размером гдето с половину размера обычной карты.
единственный её недостаток был на то время - нельзя было снять нал (тогда ещё не было безконтактных чипов и технологичных банкоматов)
вот если бы кто повторил её размер сейчас и с чипом - вот это был бы респект.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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